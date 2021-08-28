Бойко, Шабанов и Шкурин - в основе Динамо на Колос

Сегодня в 19:30 начнется матч 6-го тура УПЛ, в котором «Динамо» примет «Колос». Это будет последняя игра команд перед паузой на матчи сборных.
У киевлян отметим в основе защитника Шабанова и форварда Шкурина.
Динамо: Бойко, Кендзера, Забарный, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Шкурин
В запасе: Нещерет, Тымчик, Сирота, Вербич, Гармаш, Караваев, Шепелев, Леднев, Рамирес
Колос: Маханьков, Золотов, Павловец, Петров, Черноморец, Милько, Задоя, Костышин, Сантос Диего, Чурко, Сичинава
В запасе: Фесюн, Сакив, Ром, Нгамба, Богданов, Мамаду, Нуриев, Сорокин
Источник — Sport.ua
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