Бойко, Шабанов и Шкурин - в основе Динамо на Колос

Сегодня в 19:30 начнется матч 6-го тура УПЛ, в котором «Динамо» примет «Колос». Это будет последняя игра команд перед паузой на матчи сборных.

У киевлян отметим в основе защитника Шабанова и форварда Шкурина.

Динамо: Бойко, Кендзера, Забарный, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Шкурин

В запасе: Нещерет, Тымчик, Сирота, Вербич, Гармаш, Караваев, Шепелев, Леднев, Рамирес

Колос: Маханьков, Золотов, Павловец, Петров, Черноморец, Милько, Задоя, Костышин, Сантос Диего, Чурко, Сичинава

В запасе: Фесюн, Сакив, Ром, Нгамба, Богданов, Мамаду, Нуриев, Сорокин