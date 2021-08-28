Бойко, Шабанов и Шкурин - в основе Динамо на Колос

Шанс в основе получили Шабанов и Шкурин

  • 28.08.2021 18:33
  • 2709 просмотров
  • 8 комментариев
Бойко, Шабанов и Шкурин - в основе Динамо на Колос
© fcdynamo.kiev.ua

Сегодня в 19:30 начнется матч 6-го тура УПЛ, в котором «Динамо» примет «Колос». Это будет последняя игра команд перед паузой на матчи сборных.

У киевлян отметим в основе защитника Шабанова и форварда Шкурина.

Динамо: Бойко, Кендзера, Забарный, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Шкурин

В запасе: Нещерет, Тымчик, Сирота, Вербич, Гармаш, Караваев,  Шепелев, Леднев, Рамирес

Колос: Маханьков, Золотов, Павловец, Петров, Черноморец, Милько, Задоя, Костышин, Сантос Диего, Чурко, Сичинава

В запасе: Фесюн, Сакив, Ром, Нгамба, Богданов, Мамаду, Нуриев, Сорокин

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    polesse2000
    polesse2000, 28.08.2021 19:40
    0
    Первый пошел !
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 28.08.2021 19:10
    0
    bullyUA, 28.08.2021 19:00
    И Де Пену тоже продадут.
    Не факт ещё шо получится
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 28.08.2021 19:06
    0
    Cityzen83, 28.08.2021 18:56
    Резо сказал, что пытаются продать Родригеша
    Помню, но может же играть ещё
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 28.08.2021 19:00
    0
    Cityzen83, 28.08.2021 18:56
    Резо сказал, что пытаются продать Родригеша
    И Де Пену тоже продадут.
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 28.08.2021 18:59
    0
    dd dent, 28.08.2021 18:45
    Интересно поглядеть шкурина и рамиреса в деле. Родригеш попал в опалу или где пропал?
    Против Колоса Де Пена куда лучше Родригеса. Родригес нужен, когда надо отработать и в обороне и в атаке.
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    Face Control
    online
    Face Control, 28.08.2021 18:58
    -5
    Удачи Колосу, хотя шубы порешают.
    Ссылка
    Cityzen83
    online
    Cityzen83, 28.08.2021 18:56 (изменен)
    0
    dd dent, 28.08.2021 18:45
    Интересно поглядеть шкурина и рамиреса в деле. Родригеш попал в опалу или где пропал?
    Резо сказал, что пытаются продать Родригеша
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 28.08.2021 18:45
    0
    Интересно поглядеть шкурина и рамиреса в деле. Родригеш попал в опалу или где пропал?
    Ссылка
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