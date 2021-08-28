Знакомство со сборной. В воскресенье Петраков проведет первую тренировку

29 августа состоится презентация нового тренерского штаба сборной Украины под руководством Александра Петракова, а вечером пройдет первая тренировка.
В 18:30 команда соберется на стадионе имени Банникова для дебютного тренировочного занятия с новым наставником.
В воскресенье Петраков не сможет рассчитывать на ряд футболистов, выступающих в зарубежных чемпионатах. Не все из них успеют прибыть в Киев 29 августа.
Команда готовится к вылету в Казахстан, где 1 сентября состоится матч отбора ЧМ-2022. 4 сентября Украина на своем поле сыграет против Франции.
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.