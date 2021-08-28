Знакомство со сборной. В воскресенье Петраков проведет первую тренировку

Наставник готовится к первой тренировке национальной команды

  • 28.08.2021 18:22
  • 1039 просмотров
  • 1 комментарий
Знакомство со сборной. В воскресенье Петраков проведет первую тренировку
© uaf.ua

29 августа состоится презентация нового тренерского штаба сборной Украины под руководством Александра Петракова, а вечером пройдет первая тренировка.

В 18:30 команда соберется на стадионе имени Банникова для дебютного тренировочного занятия с новым наставником.

В воскресенье Петраков не сможет рассчитывать на ряд футболистов, выступающих в зарубежных чемпионатах. Не все из них успеют прибыть в Киев 29 августа.

Команда готовится к вылету в Казахстан, где 1 сентября состоится матч отбора ЧМ-2022. 4 сентября Украина на своем поле сыграет против Франции.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 28.08.2021 18:48
    0
    Стремно как-то все это, учитывая как все делалось через зад
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