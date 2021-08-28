Знакомство со сборной. В воскресенье Петраков проведет первую тренировку

29 августа состоится презентация нового тренерского штаба сборной Украины под руководством Александра Петракова, а вечером пройдет первая тренировка.

В 18:30 команда соберется на стадионе имени Банникова для дебютного тренировочного занятия с новым наставником.

В воскресенье Петраков не сможет рассчитывать на ряд футболистов, выступающих в зарубежных чемпионатах. Не все из них успеют прибыть в Киев 29 августа.

Команда готовится к вылету в Казахстан, где 1 сентября состоится матч отбора ЧМ-2022. 4 сентября Украина на своем поле сыграет против Франции.