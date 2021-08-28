Венсан и Оливье Тилль впервые сыграют за один клуб

Люксембуржцы стали 10-й парой братьев-легионеров, выступавших в УПЛ

  • 28.08.2021 16:47
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Венсан и Оливье Тилль впервые сыграют за один клуб
© ФК Ворскла

Люксембуржцы 21-летний Венсан и 23-летний Оливье Тиль стали 10-й парой братьев-легионеров, выступавших в чемпионатах Украины. В «Ворскле» это уже второй семейный дуэт иностранцев после братьев Даллку, старший из которых - Арменд - представлял Албанию, а младший - Ардин - Косово.

К слову, Оливье и Венсан ранее в одном клубе не играли. Оливье до «Ворсклы» защищал цвета люксембургских «Роданжа» и «Прогресса», а также российской «Уфы». А Венсан - французских «Меца», «По», «Орлеана» и португальского «Насьонала».

Братья-легионеры в чемпионатах Украины

Страна

Братья

Клубы

Сезоны

И

Г

Албания

Арменд ДАЛЛКУ

Ворскла

2006-2016

292

5

Косово

Ардин ДАЛЛКУ

Ворскла

2017-2019

59

2

Армения

Ара АКОПЯН

Сталь А/Металлург Д/Ильичевец

2001-2007

77

14

 

Арам АКОПЯН

Ильичевец

2007

13

-

 

Артак ЕДИГАРЯН

Металлург Д

2013

8

-

 

Артур ЕДИГАРЯН

Говерла

2013

19

-

 

Арман КАРАМЯН

Арсенал

2004

10

1

 

Артавазд КАРАМЯН

Арсенал

2004

11

1

 

Гор МАЛАКЯН

Сталь Км

2016-2018

46

-

 

Эдгар МАЛАКЯН

Сталь Км

2016-2018

52

4

Беларусь

Владимир МАКОВСКИЙ

Динамо/Ворскла,/ЦСКА/Закарпатье

1998-2002

57

7

 

Михаил МАКОВСКИЙ

Динамо/Ворскла,/ЦСКА/Закарпатье

1998-2002

39

1

Грузия

Автандил КАПАНАДЗЕ

Темп/Нива Т

1994-2001

189

58

 

Тариел КАПАНАДЗЕ

Темп/Нива Т

1994-2001

204

36

 

Варлам КИЛАСОНИЯ

Днепр

1997-1998

16

2

 

Георгий КИЛАСОНИЯ

Днепр

1997-1998

19

3

Люксембург

Венсан ТИЛЛЬ

Ворскла

2022

-

-

 

Оливье ТИЛЛЬ

Ворскла

2021-2022

18

4

Молдова/Россия

Сергей КОВАЛЬЧУК

Карпаты/Черноморец

2002-2012

83

4

Украина

Кирилл КОВАЛЬЧУК

Таврия/Черноморец/Металлист

2008-2016

115

2

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Источник — Sport.ua

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