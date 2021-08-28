Венсан и Оливье Тилль впервые сыграют за один клуб

Люксембуржцы 21-летний Венсан и 23-летний Оливье Тиль стали 10-й парой братьев-легионеров, выступавших в чемпионатах Украины. В «Ворскле» это уже второй семейный дуэт иностранцев после братьев Даллку, старший из которых - Арменд - представлял Албанию, а младший - Ардин - Косово.

К слову, Оливье и Венсан ранее в одном клубе не играли. Оливье до «Ворсклы» защищал цвета люксембургских «Роданжа» и «Прогресса», а также российской «Уфы». А Венсан - французских «Меца», «По», «Орлеана» и португальского «Насьонала».

Братья-легионеры в чемпионатах Украины

Страна Братья Клубы Сезоны И Г Албания Арменд ДАЛЛКУ Ворскла 2006-2016 292 5 Косово Ардин ДАЛЛКУ Ворскла 2017-2019 59 2 Армения Ара АКОПЯН Сталь А/Металлург Д/Ильичевец 2001-2007 77 14 Арам АКОПЯН Ильичевец 2007 13 - Артак ЕДИГАРЯН Металлург Д 2013 8 - Артур ЕДИГАРЯН Говерла 2013 19 - Арман КАРАМЯН Арсенал 2004 10 1 Артавазд КАРАМЯН Арсенал 2004 11 1 Гор МАЛАКЯН Сталь Км 2016-2018 46 - Эдгар МАЛАКЯН Сталь Км 2016-2018 52 4 Беларусь Владимир МАКОВСКИЙ Динамо/Ворскла,/ЦСКА/Закарпатье 1998-2002 57 7 Михаил МАКОВСКИЙ Динамо/Ворскла,/ЦСКА/Закарпатье 1998-2002 39 1 Грузия Автандил КАПАНАДЗЕ Темп/Нива Т 1994-2001 189 58 Тариел КАПАНАДЗЕ Темп/Нива Т 1994-2001 204 36 Варлам КИЛАСОНИЯ Днепр 1997-1998 16 2 Георгий КИЛАСОНИЯ Днепр 1997-1998 19 3 Люксембург Венсан ТИЛЛЬ Ворскла 2022 - - Оливье ТИЛЛЬ Ворскла 2021-2022 18 4 Молдова/Россия Сергей КОВАЛЬЧУК Карпаты/Черноморец 2002-2012 83 4 Украина Кирилл КОВАЛЬЧУК Таврия/Черноморец/Металлист 2008-2016 115 2

Сезоны обозначены годом их окончания.