Венсан и Оливье Тилль впервые сыграют за один клуб

Люксембуржцы 21-летний Венсан и 23-летний Оливье Тиль стали 10-й парой братьев-легионеров, выступавших в чемпионатах Украины. В «Ворскле» это уже второй семейный дуэт иностранцев после братьев Даллку, старший из которых - Арменд - представлял Албанию, а младший - Ардин - Косово.
К слову, Оливье и Венсан ранее в одном клубе не играли. Оливье до «Ворсклы» защищал цвета люксембургских «Роданжа» и «Прогресса», а также российской «Уфы». А Венсан - французских «Меца», «По», «Орлеана» и португальского «Насьонала».
Братья-легионеры в чемпионатах Украины
|
Страна
|
Братья
|
Клубы
|
Сезоны
|
И
|
Г
|
Албания
|
Арменд ДАЛЛКУ
|
Ворскла
|
2006-2016
|
292
|
5
|
Косово
|
Ардин ДАЛЛКУ
|
Ворскла
|
2017-2019
|
59
|
2
|
Армения
|
Ара АКОПЯН
|
Сталь А/Металлург Д/Ильичевец
|
2001-2007
|
77
|
14
|
|
Арам АКОПЯН
|
Ильичевец
|
2007
|
13
|
-
|
|
Артак ЕДИГАРЯН
|
Металлург Д
|
2013
|
8
|
-
|
|
Артур ЕДИГАРЯН
|
Говерла
|
2013
|
19
|
-
|
|
Арман КАРАМЯН
|
Арсенал
|
2004
|
10
|
1
|
|
Артавазд КАРАМЯН
|
Арсенал
|
2004
|
11
|
1
|
|
Гор МАЛАКЯН
|
Сталь Км
|
2016-2018
|
46
|
-
|
|
Эдгар МАЛАКЯН
|
Сталь Км
|
2016-2018
|
52
|
4
|
Беларусь
|
Владимир МАКОВСКИЙ
|
Динамо/Ворскла,/ЦСКА/Закарпатье
|
1998-2002
|
57
|
7
|
|
Михаил МАКОВСКИЙ
|
Динамо/Ворскла,/ЦСКА/Закарпатье
|
1998-2002
|
39
|
1
|
Грузия
|
Автандил КАПАНАДЗЕ
|
Темп/Нива Т
|
1994-2001
|
189
|
58
|
|
Тариел КАПАНАДЗЕ
|
Темп/Нива Т
|
1994-2001
|
204
|
36
|
|
Варлам КИЛАСОНИЯ
|
Днепр
|
1997-1998
|
16
|
2
|
|
Георгий КИЛАСОНИЯ
|
Днепр
|
1997-1998
|
19
|
3
|
Люксембург
|
Венсан ТИЛЛЬ
|
Ворскла
|
2022
|
-
|
-
|
|
Оливье ТИЛЛЬ
|
Ворскла
|
2021-2022
|
18
|
4
|
Молдова/Россия
|
Сергей КОВАЛЬЧУК
|
Карпаты/Черноморец
|
2002-2012
|
83
|
4
|
Украина
|
Кирилл КОВАЛЬЧУК
|
Таврия/Черноморец/Металлист
|
2008-2016
|
115
|
2
Сезоны обозначены годом их окончания.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.