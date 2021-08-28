Снова выйдет в конце матча? Ярмоленко - в запасе Вест Хэма на игру АПЛ

«Вест Хэм» в матче 3-го тура чемпионата Англии примет «Кристал Пэлас», а украинский вингер Андрей Ярмоленко остался в запасе.
В первом и втором турах Ярмоленко выходил на поле на последние несколько минут.
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Источник — Sport.ua
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