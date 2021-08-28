Sport.ua объявляет кастинг ведущего на Youtube канал

Sport.ua ищет блогера, который станет лицом нового проекта на YouTube. Если вы интересуетесь спортом, не боитесь камеры и умеете красиво и эмоционально рассказывать о победах и поражениях в спорте – тогда вам обязательно нужно к нам.
Пришлите примеры своих работ в YouTube либо запишите и выложите небольшой видеоролик с подборкой последних новостей или реакцией на какое-либо спортивное событие.
Также кратко расскажите о себе, своих умениях и о том, чем хотите заниматься.
Свои работы присылайте на почту info@sport.ua
Источник — Sport.ua
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