Sport.ua объявляет кастинг ведущего на Youtube канал

Открываем вакансию на новый проект

  • 28.08.2021 15:38
  • 273 просмотра
  • 0 комментариев
Sport.ua объявляет кастинг ведущего на Youtube канал

Sport.ua ищет блогера, который станет лицом нового проекта на YouTube. Если вы интересуетесь спортом, не боитесь камеры и умеете красиво и эмоционально рассказывать о победах и поражениях в спорте – тогда вам обязательно нужно к нам.

Пришлите примеры своих работ в YouTube либо запишите и выложите небольшой видеоролик с подборкой последних новостей или реакцией на какое-либо спортивное событие.

Также кратко расскажите о себе, своих умениях и о том, чем хотите заниматься.

Свои работы присылайте на почту info@sport.ua

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности