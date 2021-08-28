Элина Свитолина – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) сыграет финальный поединок в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.



В матче за титул украинка, которая является лидером посева, сразится против Ализе Корне из Франции (№68 WTA). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после доигрыша финала в парном разряде. Время начала матча – не ранее 22:00 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия Свитолина Корне 1-й круг Бюрель (5-7 6-1 2-0) №91 WTA Энн Ли(6-7 6-0 6-4) №67 WTA 2-й круг Ферро (6-4 6-4) №80 WTA Паолини (7-6 6-4) №98 WTA 1/4 финала Младенович (6-1 6-0) №57 WTA Вондроушова (2-6 6-4 6-3) №40 WTA 1/2 финала Петерсон (6-1 6-7 6-3) №56 WTA Грачева (4-6 6-1 6-0) №88 WTA

Ранее девушки играли 7 раз, Cвитолина выиграла четыре встречи.Для Элины это будет 19-й финал в карьере, ранее она выиграла 15 титулов. Корне проведет 14-й финал, у нее 6 титулов.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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