Элина Свитолина – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Чикаго

  • 28.08.2021 15:15
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Элина Свитолина – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Ализе Корне

28 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) сыграет финальный поединок в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.
 
В матче за титул украинка, которая является лидером посева, сразится против Ализе Корне из Франции (№68 WTA). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после доигрыша финала в парном разряде. Время начала матча – не ранее 22:00 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия  Свитолина    Корне
1-й круг    Бюрель (5-7 6-1 2-0) №91 WTA      Энн Ли(6-7 6-0 6-4) №67 WTA
2-й круг  Ферро (6-4 6-4) №80 WTA  Паолини (7-6 6-4) №98 WTA
1/4 финала  Младенович (6-1 6-0) №57 WTA  Вондроушова (2-6 6-4 6-3) №40 WTA
1/2 финала  Петерсон (6-1 6-7 6-3) №56 WTA  Грачева (4-6 6-1 6-0) №88 WTA
  
Ранее девушки играли 7 раз, Cвитолина выиграла четыре встречи.
 
Для Элины это будет 19-й финал в карьере, ранее она выиграла 15 титулов. Корне проведет 14-й финал, у нее 6 титулов.
 

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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