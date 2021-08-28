Элина Свитолина – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) сыграет финальный поединок в рамках хардового турнира WTA 250 в Чикаго.
В матче за титул украинка, которая является лидером посева, сразится против Ализе Корне из Франции (№68 WTA). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после доигрыша финала в парном разряде. Время начала матча – не ранее 22:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Корне
|1-й круг
|Бюрель (5-7 6-1 2-0) №91 WTA
|Энн Ли(6-7 6-0 6-4) №67 WTA
|2-й круг
|Ферро (6-4 6-4) №80 WTA
|Паолини (7-6 6-4) №98 WTA
|1/4 финала
|Младенович (6-1 6-0) №57 WTA
|Вондроушова (2-6 6-4 6-3) №40 WTA
|1/2 финала
|Петерсон (6-1 6-7 6-3) №56 WTA
|Грачева (4-6 6-1 6-0) №88 WTA
Ранее девушки играли 7 раз, Cвитолина выиграла четыре встречи.
Для Элины это будет 19-й финал в карьере, ранее она выиграла 15 титулов. Корне проведет 14-й финал, у нее 6 титулов.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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Источник — Sport.ua
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