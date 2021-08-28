20 лет назад умер украинский вратарь Сергей Перхун

Бывший врач ЦСКА рассказал, как у футболиста остановилось сердце

  • 28.08.2021 13:12
  • 1016 просмотров
  • 6 комментариев
20 лет назад умер украинский вратарь Сергей Перхун
© Спорт-Экспресс. Сергей Перхун

Олег Архангельский, который работал вторым доктором ЦСКА, рассказал о травме голкипера Сергея Перхуна, который скончался 28 августа 2001 года спустя 10 дней после столкновения с нападающим «Анжи» Будуном Будуновым.

«Как сейчас все помню, каждую минуту. Перхун вышел за пределы штрафной площади и мог играть только головой. В этот момент в воздухе также оказался Будунов. Оба промахнулись мимо мяча и столкнулись головами: Будун лбом, а Сергей — лобно-височной областью. Поскольку удар получился довольно сильным, игроки упали на поле. Я выбегаю — у Сергея небольшое рассечение брови. Сознание он не терял.

Спрашиваю: «Как себя чувствуешь?» Говорит: «Больно. Кружится голова». Его на носилках уносят в подтрибунное помещение. В скорой с ним разговаривал, все замечательно было. Приезжаем. На всю больницу одна дежурная медсестра и терапевт. Суббота — все на дачах. Пока ждали лаборанта из дома, чтобы сделать рентген, медсестра сделала Сергею противостолбнячную прививку. Обязательная процедура в таких случаях. После рентгена нам сказали: «Самолет ждет, команда в аэропорту». Я как молодой врач робко возразил: «Хорошо бы два часа подождать». Это классика, золотой стандарт.

При сотрясении мозга, даже с лёгкими проявлениями, желательно два часа выдерживать человека лежа, наблюдать за ним. Это может пройти бесследно, а может ухудшиться состояние — например, гематома натечь в мозговой оболочке и спровоцировать генерализованный припадок. Что у него в итоге и случилось… Мне сказали: «Через четыре часа мы уже будем в Москве, и, если понадобится помощь — ее окажут». Меня с Сергеем и двумя местными охранниками посадили в «Гелендваген», и мы поехали в аэропорт.

Как он себя чувствовал? Хорошо. Ходил по приёмному отделению. После рентгена я спросил: «Как голова, кружится?» — «Уже нет, — говорит. — Нормально». Я проверял постоянно глазодвигательные нервы. Все было в норме.

Минут через семь поездки у Серёжи случился генерализованный судорожный припадок. С потерей сознания и остановкой дыхания. Он резко повернул голову вправо и начал заваливаться набок. Я кое-как уложил его на пол в этом несущемся «Гелендвагене» и прямо на ходу стал делать непрямой массаж сердца. Пульса не было, счёт шёл на минуты. Десять минут бездействия — и всё, смерть мозга…

Говорю охранникам: «Срочно обратно в больницу». Пока доехали, у меня почти не осталось сил качать его. Со слов местных врачей, в реанимации его сразу подключили к ИВЛ — и вроде бы «завели» сердце. Через час сказали: повторная остановка сердца. И снова «завели», уже на медикаментах! Всё осложнил этот генерализованный припадок. Как я потом выяснил, в таких случаях потребность мозга в кислороде увеличивается в 200 раз. Как это ни больно, его гибель уже тогда была предрешена», — сказал Архангельский.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Чемпионат

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
    potemkin78, 28.08.2021 13:48
    0
    ну если по чеснаку то Перхун там сам виноват, прыгал точно не на мяч, ибо был далеко от него, а играл на игрока, который его уже перекинул и мог бы дальше бежать и добивать мяч в ворота. а так перхун сверху налетел своей головой на голову соперника
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 28.08.2021 13:48
    0
    Я смотрел этот матч.
    Я уверен что если бы сейчас это случилось Сергея бы спасли.
    Тогда не было таких технологий.
    Это легендарный человек.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 28.08.2021 13:46
    0
    Alex Romanov, 28.08.2021 13:26
    Вспомнил, что его дочь пару лет назад пела гимн России на матче ЦСКА - Ахмат. Так что его наследие для Украины забыто.
    Включите пожалуйста мозг, и подумайте что она родилась 20 лет назад в России, то какой гимн она будет петь это раз, во вторых к чему это сказано?
    В третьих вы хотя бы из уважения к Сергею могли бы просто выразить соболезнования?
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 28.08.2021 13:28
    0
    Ссылка
    Vadya
    Vadya, 28.08.2021 13:27
    0
    ВОРОТАР!!!
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 28.08.2021 13:26
    -4
    Вспомнил, что его дочь пару лет назад пела гимн России на матче ЦСКА - Ахмат. Так что его наследие для Украины забыто.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности