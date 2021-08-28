Манчестер Сити – Арсенал. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на матч 3-го тура АПЛ

  • 28.08.2021 09:51
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Манчестер Сити – Арсенал. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 3-го тура Премьер-лиги Англии «Ман Сити» – «Арсенал».

«После двух поражений на старте сезона от «Лестера» в матче за Суперкубок Англии (0:1) и от «Тоттенхэма» в первом туре АПЛ (0:1) «горожане» собрались и разгромили «Норвич» со счетом 5:0.

«Арсенал» два стартовых поединка этого сезона проиграл с одинаковым счетом 0:2 «Брентфорду» и «Челси». Но зато в матче Кубка Английской лиги «канониры» разгромили на выезде «Вест Бромвич» (0:6).

«Ман Сити» сейчас неплохо выглядит, а «Арсенал» в АПЛ как-то не очень. «Ман Сити» играет дома и, я думаю, что все-таки «горожане» должны обыграть «канониров» на своем поле. Поставлю на то, что «Манчестер Сити» победит», - сказал Козьбан.

Матч «Ман Сити» – «Арсенал» состоится 28-го августа. Начало встречи в 14:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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