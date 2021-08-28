Динамо – Колос. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Эксперт высказался о грядущем матче УПЛ

  • 28.08.2021 02:51
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Динамо – Колос. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Динамо Киев

Нападающий винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 6-го тура УПЛ «Динамо» – «Колос».

«Динамо» с 13 очками лидирует в Премьер-лиге Украины. «Колос» с 5 баллами идет девятым. В предыдущем туре киевляне разгромили на своем поле «Десну» (4:0), а «Колос» уступил на своем поле «Александрии» (0:1).

Семь раз играли между собой эти команды. Четыре раза выиграло «Динамо», один раз победил «Колос» и две встречи завершились вничью.

Интересная игра будет. Думаю, «Динамо» непросто будет, хотя «Колос» сейчас играет как-то тяжело в этом сезоне. Но, думаю, все-таки у «Динамо» проблем не должно быть и киевляне все-таки должны обыграть команду из Ковалевки. «Динамо» сейчас находится в хорошей форме», - сказал Козьбан.

Матч «Динамо» – «Колос» состоится 28-го августа. Начало встречи в 19:30.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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