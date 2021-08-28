Первая победа в сезоне. Лион благодаря голу Дембеле обыграл Нант

В стартовом матче четвертого тура чемпионата Франции «Лион» одержал минимальную победу над «Нантом». Победный гол забил Мусса Дембеле.
«Нант» - «Лион» - 0:1 (0:1)
Гол: Дембеле, 35 - 0:1
«Нант»: Лафон, Аппиа (Коршья, 40), Паллуа, Кастеллетто, Фабио (Траоре, 81), Жиротто (Мутуссами, 69), Чиривелья, Блас, Саймон, Коко (Коло-Муани, 82), Букари (Перейра, 70).
«Лион»: Антони Лопеш, Дюбуа, Да Сильва, Диоманде, Эмерсон, Ауар, Лукас Пакета, Бруно Гимараэс, Какре (Тиаго Мендес, 46), Токо-Экамби (Слимани, 74), Дембеле (Денайер, 82).
«Лион», набрав пять очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1, в активе «Нанта» четыре очка, команда опустилась на 10-ю позицию.
Источник — Sport.ua
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