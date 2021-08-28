Металлист 1925 – Днепр-1. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Нападающий винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 6-го тура УПЛ «Металлист 1925» – «Днепр-1».

«Металлист 1925» с 6 очками идет восьмым в УПЛ. «Днепр-1» с 10 баллами расположился на шестой позиции. В предыдущем тура харьковчане проиграли на выезде «Ворскле» (2:0), а «Днепр-1» выиграл у «Руха» (2:0).

Пять раз пересекались между собой эти коллективы. Было это еще в рамках Второй и Первой лиг. Трижды победил «Днепр-1», один раз праздновал успех харьковский клуб и одна встреча завершилась вничью.

Интересная игра нас ожидает. Думаю, «Днепр-1» сейчас находится в неплохой форме. У днепрян хорошая, неплохая команда, которая будет бороться за высокие позиции в УПЛ, за еврокубки. Поставлю на то, что «Днепр-1» не проиграет «Металлисту 1925» на выезде», - сказал Козьбан.

Матч «Металлист 1925» – «Днепр-1» состоится 28-го августа. Начало встречи в 17:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.