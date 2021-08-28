Н. Киченок / Олару – Л. Киченок / Ниномия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 28 августа в Чикаго состоится финальный матч парного разряда турнира WTA 250 в Чикаго. В главной игре турнира будет дерби украинский сестер Киченок.

Людмила Киченок в дуэте с Макото Ниномией из Японии сыграет против своей сестры Надежды Киченок и Ралуки Олару из Румынии. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.