Н. Киченок / Олару – Л. Киченок / Ниномия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 28 августа в Чикаго состоится финальный матч парного разряда турнира WTA 250 в Чикаго. В главной игре турнира будет дерби украинский сестер Киченок.
Людмила Киченок в дуэте с Макото Ниномией из Японии сыграет против своей сестры Надежды Киченок и Ралуки Олару из Румынии. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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