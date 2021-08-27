Favbet оцінив шанси Динамо та Шахтаря на вихід з групи Ліги Чемпіонів

Хто має шанси

  • 27.08.2021 19:05
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  • 1 комментарий
Favbet оцінив шанси Динамо та Шахтаря на вихід з групи Ліги Чемпіонів
© Getty Images/Global Images Ukraine

У четвер відбулося жеребкування групового етапу Ліги Чемпіонів. Як і в 2020, в цьому році Україну представлятимуть дві команди - “Динамо” і “Шахтар”. Суперники нашим командам дісталися дуже непрості. Разом з Favbet спробуємо розібратися, чи є у “Динамо” та “Шахтаря” реальні шанси на плей-офф Ліги Чемпіонів

“Динамо” сіялось з 4-го кошика, то ж про легких суперників можна було і не мріяти. В результаті киянам дісталися одні з найскладніших з усіх можливих опонентів - “Баварія”, “Барселона” і “Бенфіка”, за яку тепер грає наш Роман Яремчук. Не треба бути великим знавцем футболу аби зрозуміти, що саме “Баварія” та “Барселона” є явними фаворитами квартету. Так, це вже “Барселона” без Мессі, але можливо без нього каталонці будуть грати навіть краще. Скоріше за все киян чекає боротьба з португальцями за третє місце в групіі і Лігу Європи, і тут на думку Favbet шанси “Бенфіки” виглядають більш переконливо. Ну а вірогідність потрапляння “Динамо” у топ-2 - приблизно 7% 

“Шахтар” сіявся з кошика №3 і йому пощастило трохи більше. Дебютант Ліги Чемпіонів молдавський “Шериф” - потенційно найслабша команда цієї Ліги Чемпіонів. Юрію Вернидубу вже вдалося стрибнути вище голови і якщо “Шериф” здобуде хоча б один балл, то це вже буде сенсація. То ж принаймі обходити “Шериф” і брати трєтє місце “Шахтар” зобов’язаний. Інша справа, що против “Реала” та “Інтера” гірникам буде надзвичайно складно. Хоча в минулому році “Шахтар” також грав з ними у группі і зумів двічі сенсаційно обіграти “Реал” і двічі зіграти 0:0 з міланцями. І таким чином взяв 8 очок з грандами. Але при цьому в обох матчах розгромно програв менхенгладбахській “Боруссії” і це не дозволило вийти з групи. Експерти Favbet звичайно не забули це і залишають “гірникам” певні шанси на плей-офф. “Реал” - безумовний фаворит квартету, а ось поборотися з “Інтером” команді Де Дзербі цілком до снаги. Як мінімум 30% на вихід з групи у “Шахтаря” є. 

А що думаєш ти? Чи зуміє хоча б одна з українських команду цього року вийти до плей-офф головного турніру Європи?


 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    axylinam
    axylinam, 27.08.2021 19:24
    +1
    Буки нахалы-шансы у Шерифа выйти из группы выше, чем у Динамо
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