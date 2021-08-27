МЮ предложил Ювентусу 25 миллионов за Роналду. И 2-летний контракт игроку

Португалец близок к возвращению в Манчестер

  • 27.08.2021 18:10
  • 3172 просмотра
  • 10 комментариев
МЮ предложил Ювентусу 25 миллионов за Роналду. И 2-летний контракт игроку
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации итальянских и английских СМИ, «Манчестер Юнайтед» оперативно вышел на «Ювентус» и предложил за Криштиану Роналду 25 миллионов евро.

Это именно та сумма, которую туринский клуб хотел получить за футболиста, чей контракт завершается через год.

36-летнему Роналду предложен контракт на 2 года. Сделка может быть оформлена в ближайшее время.

Сообщается, что МЮ только сегодня решил воспользоваться ситуацией с уходом Роналду, который сообщил «Ювентусу» о своем желании сменить команду.

«Манчестер Сити» и ПСЖ отказались от услуг футболиста, а вот МЮ решил использовать ситуацию и вернуть игрока себе.

Роналду выступал за манчестерскую команду с 2003 по 2009 год и считается одной из легенд клуба.

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Источник — Sky Sports

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 27.08.2021 19:17
    0
    chehcr7rm, 27.08.2021 19:06
    Офіційно Роналду в 36 років переходить в найскладнішу лігу з піковими командами, а Лео в тепличну лігу де гарантовані трофеї. Вот вам і різниця, такі людей як Роналду одиниці але вони і рухають цю планету
    🤣🤣🤣🤣 пробач, але ти дуже кумедний
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
    chehcr7rm, 27.08.2021 19:06
    +1
    Офіційно Роналду в 36 років переходить в найскладнішу лігу з піковими командами, а Лео в тепличну лігу де гарантовані трофеї. Вот вам і різниця, такі людей як Роналду одиниці але вони і рухають цю планету
    Ссылка
    Max Antonov
    online
    Max Antonov, 27.08.2021 19:02
    +2
    Уже официально ) https://twitter.com/ManUtd
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 27.08.2021 19:00
    0
    Ну, МЮ для Кришти это ожидаемо.
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    Dell Dnieper
    Dell Dnieper, 27.08.2021 18:59
    -2
    По отношению к этим бегункам. Ну почему бы Ювентусу не отправить его на шару на все четыре стороны. Один такой прецендент и понтов у таких пенсионеров в разы меньше было бы, никак ему и его бабе денег не хватает
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    Ukraine_Kiev_Fan
    online
    Ukraine_Kiev_Fan, 27.08.2021 18:51
    +5
    Алексей Крючков, 27.08.2021 18:46
    Про зарплату его забыл?)
    У Погба+Бруно Феррнандеш больше будет. Только Роналду это +10500 к медийности. + Это триумфальное возвращение и т.д. + Интерес к телеправам
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    Алексей Крючков
    online
    Алексей Крючков, 27.08.2021 18:46
    +1
    tima fialko, 27.08.2021 18:35
    Дивна ситуація,на ринку повно барахла по 30 мільонів і вище,а за Роналду дають 25.Вони на футболках Кріштіану за кілька днів зароблять більше,не кажучи що інтерес до команди злетить у світі до небес.Вона війде в історію навіть одним перебуванням там суперзірки.Нічого не розумію,футбольна економіка парафія ідіотів?Може тому вона і банкрутує
    Про зарплату его забыл?)
    Ссылка
    Maks23
    online
    Maks23, 27.08.2021 18:37
    0
    tima fialko, 27.08.2021 18:35
    Дивна ситуація,на ринку повно барахла по 30 мільонів і вище,а за Роналду дають 25.Вони на футболках Кріштіану за кілька днів зароблять більше,не кажучи що інтерес до команди злетить у світі до небес.Вона війде в історію навіть одним перебуванням там суперзірки.Нічого не розумію,футбольна економіка парафія ідіотів?Може тому вона і банкрутує
    36 лет...
    Ссылка
    tima fialko
    online
    tima fialko, 27.08.2021 18:35
    +5
    Дивна ситуація,на ринку повно барахла по 30 мільонів і вище,а за Роналду дають 25.Вони на футболках Кріштіану за кілька днів зароблять більше,не кажучи що інтерес до команди злетить у світі до небес.Вона війде в історію навіть одним перебуванням там суперзірки.Нічого не розумію,футбольна економіка парафія ідіотів?Може тому вона і банкрутує
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 27.08.2021 18:17
    +6
    Заслужил базару нет.
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