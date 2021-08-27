МЮ предложил Ювентусу 25 миллионов за Роналду. И 2-летний контракт игроку

По информации итальянских и английских СМИ, «Манчестер Юнайтед» оперативно вышел на «Ювентус» и предложил за Криштиану Роналду 25 миллионов евро.

Это именно та сумма, которую туринский клуб хотел получить за футболиста, чей контракт завершается через год.

36-летнему Роналду предложен контракт на 2 года. Сделка может быть оформлена в ближайшее время.

Сообщается, что МЮ только сегодня решил воспользоваться ситуацией с уходом Роналду, который сообщил «Ювентусу» о своем желании сменить команду.

«Манчестер Сити» и ПСЖ отказались от услуг футболиста, а вот МЮ решил использовать ситуацию и вернуть игрока себе.

Роналду выступал за манчестерскую команду с 2003 по 2009 год и считается одной из легенд клуба.