Блохин рассказал, кто претендовал на должность тренера сборной Украины

Экс-тренер сборной Украины и вице-президент УАФ Олег Блохин рассказал, что изначально на пост тренера сборной Украины претендовали Сергей Ребров, Мирон Маркевич и Алексей Михайличенко.

«Мою кандидатуру на рассмотрение не подавали. Подавали Мирона Маркевича и Алексея Михайличенко. А еще Сергея Реброва, он был в этом списке первым».

«Сейчас положение у сборной тяжелое. Будем смотреть по конечному результату. В этом случае уместна поговорка «Надежда умирает последней».

«Сейчас же я говорю о том, что есть на данный момент. Поэтому и пожелаю Александру Петракову удачи», - сказал Блохин.

В итоге сборную возглавил Александр Петраков.