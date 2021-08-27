Блохин рассказал, кто претендовал на должность тренера сборной Украины

Маркевич, Михайличенко и Ребров

  • 27.08.2021 17:28
  • 2730 просмотров
  • 4 комментария
Блохин рассказал, кто претендовал на должность тренера сборной Украины
© uaf.ua

Экс-тренер сборной Украины и вице-президент УАФ Олег Блохин рассказал, что изначально на пост тренера сборной Украины претендовали Сергей Ребров, Мирон Маркевич и Алексей Михайличенко.

«Мою кандидатуру на рассмотрение не подавали. Подавали Мирона Маркевича и Алексея Михайличенко. А еще Сергея Реброва, он был в этом списке первым».

«Сейчас положение у сборной тяжелое. Будем смотреть по конечному результату. В этом случае уместна поговорка «Надежда умирает последней».

«Сейчас же я говорю о том, что есть на данный момент. Поэтому и пожелаю Александру Петракову удачи», - сказал Блохин.

В итоге сборную возглавил Александр Петраков.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Trollface
    Trollface, 27.08.2021 18:03
    0
    Блохин как и Михайличенко не тренеры. А Маркевич сам на унитаз уже не ходит. Сколько можно подавать такое?
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    SuperleagueUkraine, 27.08.2021 17:57
    0
    Хорошо хранителя динамовских конспектов не выбрали, иначе это было бы фиаско
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 27.08.2021 17:53
    0
    Миха опять, зачем?
    Он и сам не хочет и не может.
    Хождение по кругу.
    Мб тогда уж и виват короля с Фоменко?
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 27.08.2021 17:44
    +2
    По пьяне вывалил
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности