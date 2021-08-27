Блохин рассказал, кто претендовал на должность тренера сборной Украины

Экс-тренер сборной Украины и вице-президент УАФ Олег Блохин рассказал, что изначально на пост тренера сборной Украины претендовали Сергей Ребров, Мирон Маркевич и Алексей Михайличенко.
«Мою кандидатуру на рассмотрение не подавали. Подавали Мирона Маркевича и Алексея Михайличенко. А еще Сергея Реброва, он был в этом списке первым».
«Сейчас положение у сборной тяжелое. Будем смотреть по конечному результату. В этом случае уместна поговорка «Надежда умирает последней».
«Сейчас же я говорю о том, что есть на данный момент. Поэтому и пожелаю Александру Петракову удачи», - сказал Блохин.
В итоге сборную возглавил Александр Петраков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Он и сам не хочет и не может.
Хождение по кругу.
Мб тогда уж и виват короля с Фоменко?
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