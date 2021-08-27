Дежавю для Шахтера, три Б для Динамо и Моуриньо для Зари

Корреспондент Sport.ua побывал в Стамбуле на жеребьевках трех евротурниров

  • 27.08.2021 16:43
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  • 5 комментариев
Дежавю для Шахтера, три Б для Динамо и Моуриньо для Зари
© uefa.com

Корреспондент Sport.ua побывал на церемонии старта нового европейского футбольного сезона, которая традиционно включала в себя жеребьевку еврокубков и награждение лауреатов сезона предыдущего.

«European club football season kick-off» - так в УЕФА официально называется мероприятие, приуроченное к старту нового сезона еврокубков, впервые за многие годы прошло не в Монако, а «всего лишь» в Стамбуле. По официальной версии, УЕФА достигла договоренности с властями турецкого мегаполиса о проведении мероприятия в этом и следующем году, неофициально же шепчутся о том, что Александру Чеферину нужно было как-то сгладить ситуацию с переносом финала Лиги чемпионов в Порту, поэтому решили отдать Стамбулу церемонию жеребьевки еврокубков. Ну и экономию никто не отменял - проведение такого ивента в люксовом княжестве обходится намнооооооого дороже, а в ковидное время даже УЕФА начал более внимательно относиться к статье «расходы».

uefa.com

Какие люди, и с охраной

Если сравнивать с украинцами, то у турков отношение к мерам предосторожности, связанным с ковидом, более строгое. Перед въездом в страну нужно заполнить небольшую форму, в которой нужно указать свои данные, и получить персональный qr-код. В отеле порекомендовали сфотографировать его и всегда иметь с собой, поскольку код могут потребовать показать при посещении кафе, магазинов или других публичных мест. Хотя в небольших «забегаловках» в окрестностях гостиницы за три дня никто так и не попросил его показать. Зато маски многие носят даже на улице, даже при температуре выше 30 градусов. В общественном транспорте же лица прикрыты абсолютно у всех, без маски туда даже не пускают.

Вообще, Стамбулу очень не повезло с финалистами прошлогодней Лиги чемпионов. Были бы там не британские клубы, вряд ли бы финал куда-то переносили. А так как в Турции пик заболеваемости пришёлся на вторую половину апреля (до 62 тысяч подтвержденных заражений в день), то страна мигом очутилась в красной зоне и оба английских клуба не могли проводить игру на стадионе имени Ататюрка. Хотя на момент проведения финала заболеваемость успела снизиться в несколько раз - до 7-8 тысяч в день. Для сравнения, в последние дни в стране фиксируется около 20-25 тысяч заболеваний за сутки.

Ну и, конечно, не вина Стамбула в том, что разница между жеребьевками до 2020 года и нынешней была просто колоссальной. Никаких сотен болельщиков и десятков камер журналистов, обступавших подходы к Гримальди Форум в Монако, здесь не наблюдалось. За час до начала мероприятия у въезда на территорию местного конгресс-центра околачивались четверо подростков, надеявшихся сфотографироваться с кем-то из звезд, но шансов у них не было: автомобили проезжали без остановки, да и известных личностей было не так уж и много. Более того, даже до самой жеребьевки Лиги чемпионов доехали не все клубы: отсутствовали все британцы - «Челси», «Ливерпуль», «МЮ» и «Ман Сити», а также представители «Интера», «Атлетико», «Янг Бойз» и «Мальме». Возможно, не доехал еще кто-то - в частности, заявленного от «Ювентуса» Недведа никто так и не видел.

Зато приехал человек, который регулярно подрывает трансферный рынок в последние годы - президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи. На жеребьевке он был едва ли не единственным первым лицом клуба, и единственным, кто, не считая Чеферина, воспользовался услугами телохранителей. Но его присутствие и не удивительно: к парижанам, как всегда, есть вопросы в связи с финансовым фэйр-плей, а такие мероприятия - отличная возможность «посветить лицом» и «порешать вопросы».


uefa.com. Нассер Аль-Хелаифи (в центре)

Что касается жребия для «Динамо» и «Шахтера», то нельзя сказать, что он был благосклонен. Киевляне получили в соперники три «Б» - «Баварию», «Барселону» и «Бенфику» и, нужно признать, что выход из этого квартета в Лигу Европы будет для команды Луческу большим успехом. «Шахтер» же испытал ощущение дежавю, получив в соперники «Реал» и «Интер», с которыми играл в прошлом году. Не хватило только «Боруссии» из Менхенгладбаха, но немцы в еврокубки не пробились. Но и вариант с «Шерифом» Юрия Вернидуба интересный.

Доминация «Барселоны»

Сама жеребьевка прошла в привычном формате. Разве что перед ее началом Александр Чеферин вручил специальную награду президент УЕФА капитану сборной Дании Симону Кьяеру и бригаде медиков в составе восьми человек, которые спасли жизнь Кристиану Эриксену во время матча Дания - Финляндия. В дальнейшем доставание шариков из корзин чередовалось с награждением лучших игроков минувшего сезона у мужчин и женщин. И если в мужской части было какое-то разнообразие - награды разделили представители «Челси» и «Ман Сити», к которым примкнул получивший приз лучшего нападающего Эрлинг Холанд из «Боруссии», то женское жюри, такое впечатление, особо не заморачивалось, и проголосовало за тех, кто выиграл Лигу чемпионов. Призы лучшему тренеру, защитнику, полузащитнику, нападающему и игроку сезона получили исключительно представители «Барселоны», уничтожившей в финале «Челси» со счетом 4:0. Кстати, рекомендую посмотреть обзор этого матча, особенно первый гол, чтобы ощутить контраст с мужским финалом.

Второй день мероприятия продолжился жеребьевкой Лиги Европы и нового турнира, Лиги Конференций.  В части распределения групп ЛЕ нас мало что интересовало - впервые за много лет Украина осталась без своего представителя в этом турнире, поэтому самое любопытное, что происходило на сцене - это попытки экс-полузащитника «Вильярреала» и сборной Испании Маркоса Сенны выговаривать названия команд, которые он доставал из корзины. Подготовился Сенна откровенно плохо, треть не самых сложных названий произнести нормально не смог, а когда очередь дошла до ломающего язык всем, кто не венгр, «Ференцвароша», произнес вообще что-то нечленораздельное.


uefa.com

Завершилось же все жеребьевкой Лиги Конференций при практически пустом зале. «Заре» с легкой руки заметно округлившегося Нихата Кавечи досталась не самая простая группа во главе с «Ромой» Жозе Моуриньо. Только прилетевший в Стамбул генеральный директор клуба Станислав Оганов делиться впечатлениями о том, он больше доволен жеребьевкой или разочарован, наотрез отказался…

Андрей ВАРЧАК из Стамбула

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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    samird
    samird, 27.08.2021 17:49
    0
    Игорь Петров, 27.08.2021 17:37
    Обратили внимание, как все-таки в этой жизни много взаимосвязанных вещей , в прошлой лиге Шахтеру в группе достались два гранда европейского футбола и достаточно приличная Боруссия, а Динамо кроме грандов , "сладкая булочка" в виде Ференцвароша, в этом году все наоборот, Шахтеру - Шериф, Динамо - Бенфика, вот и не верь после этого в карму.
    В чем заключается карма? Ты хоть знаешь, что такое карма?
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
    Игорь Петров, 27.08.2021 17:37
    -1
    Обратили внимание, как все-таки в этой жизни много взаимосвязанных вещей , в прошлой лиге Шахтеру в группе достались два гранда европейского футбола и достаточно приличная Боруссия, а Динамо кроме грандов , "сладкая булочка" в виде Ференцвароша, в этом году все наоборот, Шахтеру - Шериф, Динамо - Бенфика, вот и не верь после этого в карму.
    Ссылка
    V V
    online
    V V, 27.08.2021 17:23
    0
    Я б сказав 3 П....
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 27.08.2021 17:16
    +1
    Жребий для наших клубов, с точки зрения набирания очков в копилку - ужасный!
    С точки зрения зрелищности предстоящих матчей и соперников - жребий супер!
    Ссылка
    Не ждали
    online
    Не ждали, 27.08.2021 16:58
    0
    Скажем дружно: Бебебе.
    Ну как так? Постоянно одни и те же сборные и клубы?
    Или так кажется, на фоне тухельной игры...
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