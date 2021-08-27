Юрий ВЕРНИДУБ: «Шерифу в ЛЧ попались три суперклуба. Для нас это сказка»

Украинский наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб крайне доволен тем, что в групповом этапе Лиги чемпионов команда сыграет против «Шахтера», «Интера» и «Реала».
«Понятно, что три суперклуба нам выпали. Будем стараться показать себя с лучшей стороны. «Реал», «Интер», «Шахтер» - гранды в своих странах, которые постоянно играют в ЛЧ».
«Для нас это сказка. Хочу, чтобы она как можно дольше продолжалась».
«Шахтер» - команда, с которой всегда сражались. Хотели всегда победить, но «Шахтер» есть «Шахтер». Будем думать, как с ними сражаться, а там жизнь покажет», - сказал Вернидуб.
«Шериф» стал первым клубом из Молдовы в группе Лиги чемпионов.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
а у Шерифа классная эмблема клуба.
игру с Загребом
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.