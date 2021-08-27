Юрий ВЕРНИДУБ: «Шерифу в ЛЧ попались три суперклуба. Для нас это сказка»

Наставник доволен соперниками в Лиге чемпионов

  • 27.08.2021 15:27
  • 2731 просмотр
  • 6 комментариев
Юрий ВЕРНИДУБ: «Шерифу в ЛЧ попались три суперклуба. Для нас это сказка»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб крайне доволен тем, что в групповом этапе Лиги чемпионов команда сыграет против «Шахтера», «Интера» и «Реала».

«Понятно, что три суперклуба нам выпали. Будем стараться показать себя с лучшей стороны. «Реал», «Интер», «Шахтер» - гранды в своих странах, которые постоянно играют в ЛЧ».

«Для нас это сказка. Хочу, чтобы она как можно дольше продолжалась».

«Шахтер» - команда, с которой всегда сражались. Хотели всегда победить, но «Шахтер» есть «Шахтер». Будем думать, как с ними сражаться, а там жизнь покажет», - сказал Вернидуб.

«Шериф» стал первым клубом из Молдовы в группе Лиги чемпионов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Oleg Savchuk
    Oleg Savchuk, 27.08.2021 16:03
    -2
    Назвати Шахти суперклубом,це трохи дивно
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 27.08.2021 16:00
    -4
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 27.08.2021 15:54
    Юрий Николаевич в матчах с Шахтером, если выиграете я не расстроюсь
    Ты лучше думай о Бенфике.
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 27.08.2021 15:55
    +3
    Ребров и Вернидуб прям кудесники для венгров и молдаван по выводу команд их в ЛЧ)
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 27.08.2021 15:54
    0
    Юрий Николаевич в матчах с Шахтером, если выиграете я не расстроюсь
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 27.08.2021 15:48
    0
    как будет - увидим, но как бы не было,
    а у Шерифа классная эмблема клуба.
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    Сергій Кулиняк, 27.08.2021 15:44
    -2
    кстати именно Шериф может принести много проблем горнякам вернедуб знает как играть против шахтёра и если кто списалл Шериф со счётом ввы глупо ошибаетесь посмотрите м
    игру с Загребом
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