Как Динамо и Шахтер играли с соперниками по группе ЛЧ

По результатам жеребьевки соперниками наших клубов по групповому этапу Лиги чемпионов-2021/22 стали старые знакомые.
«Динамо», как и в предыдущем сезоне, придется сразиться с «Барселоной», с которой киевляне встречались чаще, чем с кем-либо - 12 раз. Три встречи бело-синие выиграли, восемь проиграли (мячи 16-24). На две игры меньше динамовцы провели с «Баварией». В четырех матчах победа была за украинцами, в пяти - за немцами (мячи 12-12). В четырех же поединках с «Бенфикой» одну викторию отпраздновали киевляне и три - португальцы (мячи 1-8).
«Шахтер», как и в ЛЧ-2020/21 попал в группу к «Реалу» и «Интеру». У испанцев горняки ранее два матча выиграли и два проиграли (мячи 8-10), а в пяти поединках с итальянцами оранжево-черные довольствовались лишь тремя ничейными результатами (мячи 1-8). С «Шерифом» дончане провели два матча. В гостях подписали мировую (0:0), а дома одержали победу (2:1).
«Динамо» против соперников по группе ЛЧ-2020/21
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
1975
|
СК
|
|
Бавария
|
1:0 (г)
|
2:0 (д)
|
1976/77
|
КЧ
|
1/4
|
Бавария
|
0:1 (г)
|
2:0 (д)
|
1990/91
|
КК
|
1/4
|
Барселона
|
2:3 (д)
|
1:1 (г)
|
1991/92
|
КЧ
|
ГТ
|
Бенфика
|
1:0 (д)
|
0:5 (г)
|
1991/92
|
КЧ
|
ГТ
|
Барселона
|
0:2 (д)
|
0:3 (г)
|
1993/94
|
ЛЧ
|
1/16
|
Барселона
|
3:1 (д)
|
1:4 (г)
|
1994/95
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Бавария
|
0:1 (г)
|
1:4 (д)
|
1997/98
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Барселона
|
3:0 (д)
|
4:0 (г)
|
1998/99
|
ЛЧ
|
1/2
|
Бавария
|
3:3 (д)
|
0:1 (г)
|
1999/00
|
ЛЧ
|
ГТ2
|
Бавария
|
1:2 (г)
|
2:0 (д)
|
2009/10
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Барселона
|
0:2 (г)
|
1:2 (д)
|
2016/17
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Бенфика
|
0:2 (д)
|
0:1 (г)
|
2020/21
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Барселона
|
1:2 (г)
|
0:4 (д)
«Шахтер» против соперников по группе ЛЧ-2020/21
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
2003/04
|
ЛЧ
|
КР2
|
Шериф
|
0:0 (г)
|
2:0 (д)
|
2005/06
|
ЛЧ
|
КР3
|
Интер
|
0:2 (д)
|
1:1 (г)
|
2015/16
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Реал
|
0:4 (г)
|
3:4 (д)
|
2019/20
|
ЛЕ
|
1/2
|
Интер
|
0:5 (н)
|
|
2020/21
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Реал
|
3:2 (г)
|
2:0 (д)
|
2020/21
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Интер
|
0:0 (д)
|
0:0 (г)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; СК - Суперкубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; ГТ2 - второй групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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