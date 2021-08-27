Как Динамо и Шахтер играли с соперниками по группе ЛЧ

По результатам жеребьевки соперниками наших клубов по групповому этапу Лиги чемпионов-2021/22 стали старые знакомые.

«Динамо», как и в предыдущем сезоне, придется сразиться с «Барселоной», с которой киевляне встречались чаще, чем с кем-либо - 12 раз. Три встречи бело-синие выиграли, восемь проиграли (мячи 16-24). На две игры меньше динамовцы провели с «Баварией». В четырех матчах победа была за украинцами, в пяти - за немцами (мячи 12-12). В четырех же поединках с «Бенфикой» одну викторию отпраздновали киевляне и три - португальцы (мячи 1-8).

«Шахтер», как и в ЛЧ-2020/21 попал в группу к «Реалу» и «Интеру». У испанцев горняки ранее два матча выиграли и два проиграли (мячи 8-10), а в пяти поединках с итальянцами оранжево-черные довольствовались лишь тремя ничейными результатами (мячи 1-8). С «Шерифом» дончане провели два матча. В гостях подписали мировую (0:0), а дома одержали победу (2:1).

«Динамо» против соперников по группе ЛЧ-2020/21

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет 1975 СК Бавария 1:0 (г) 2:0 (д) 1976/77 КЧ 1/4 Бавария 0:1 (г) 2:0 (д) 1990/91 КК 1/4 Барселона 2:3 (д) 1:1 (г) 1991/92 КЧ ГТ Бенфика 1:0 (д) 0:5 (г) 1991/92 КЧ ГТ Барселона 0:2 (д) 0:3 (г) 1993/94 ЛЧ 1/16 Барселона 3:1 (д) 1:4 (г) 1994/95 ЛЧ ГТ Бавария 0:1 (г) 1:4 (д) 1997/98 ЛЧ ГТ Барселона 3:0 (д) 4:0 (г) 1998/99 ЛЧ 1/2 Бавария 3:3 (д) 0:1 (г) 1999/00 ЛЧ ГТ2 Бавария 1:2 (г) 2:0 (д) 2009/10 ЛЧ ГТ Барселона 0:2 (г) 1:2 (д) 2016/17 ЛЧ ГТ Бенфика 0:2 (д) 0:1 (г) 2020/21 ЛЧ ГТ Барселона 1:2 (г) 0:4 (д)

«Шахтер» против соперников по группе ЛЧ-2020/21

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет 2003/04 ЛЧ КР2 Шериф 0:0 (г) 2:0 (д) 2005/06 ЛЧ КР3 Интер 0:2 (д) 1:1 (г) 2015/16 ЛЧ ГТ Реал 0:4 (г) 3:4 (д) 2019/20 ЛЕ 1/2 Интер 0:5 (н) 2020/21 ЛЧ ГТ Реал 3:2 (г) 2:0 (д) 2020/21 ЛЧ ГТ Интер 0:0 (д) 0:0 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; СК - Суперкубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; ГТ2 - второй групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.