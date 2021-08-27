Как Динамо и Шахтер играли с соперниками по группе ЛЧ

Киевляне встречались с «Барселоной» чаще, чем с кем-либо

  • 27.08.2021 14:40
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Как Динамо и Шахтер играли с соперниками по группе ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

По результатам жеребьевки соперниками наших клубов по групповому этапу Лиги чемпионов-2021/22 стали старые знакомые.

«Динамо», как и в предыдущем сезоне, придется сразиться с «Барселоной», с которой киевляне встречались чаще, чем с кем-либо - 12 раз. Три встречи бело-синие выиграли, восемь проиграли (мячи 16-24). На две игры меньше динамовцы провели с «Баварией». В четырех матчах победа была за украинцами, в пяти - за немцами (мячи 12-12). В четырех же поединках с «Бенфикой» одну викторию отпраздновали киевляне и три - португальцы (мячи 1-8).

«Шахтер», как и в ЛЧ-2020/21 попал в группу к «Реалу» и «Интеру». У испанцев горняки ранее два матча выиграли и два проиграли (мячи 8-10), а в пяти поединках с итальянцами оранжево-черные довольствовались лишь тремя ничейными результатами (мячи 1-8). С «Шерифом» дончане провели два матча. В гостях подписали мировую (0:0), а дома одержали победу (2:1).

«Динамо» против соперников по группе ЛЧ-2020/21

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

 

1975

СК

 

Бавария

1:0 (г)

2:0 (д)

1976/77

КЧ

1/4

Бавария

0:1 (г)

2:0 (д)

1990/91

КК

1/4

Барселона

2:3 (д)

1:1 (г)

1991/92

КЧ

ГТ

Бенфика

1:0 (д)

0:5 (г)

1991/92

КЧ

ГТ

Барселона

0:2 (д)

0:3 (г)

1993/94

ЛЧ

1/16

Барселона

3:1 (д)

1:4 (г)

1994/95

ЛЧ

ГТ

Бавария

0:1 (г)

1:4 (д)

1997/98

ЛЧ

ГТ

Барселона

3:0 (д)

4:0 (г)

1998/99

ЛЧ

1/2

Бавария

3:3 (д)

0:1 (г)

1999/00

ЛЧ

ГТ2

Бавария

1:2 (г)

2:0 (д)

2009/10

ЛЧ

ГТ

Барселона

0:2 (г)

1:2 (д)

2016/17

ЛЧ

ГТ

Бенфика

0:2 (д)

0:1 (г)

2020/21

ЛЧ

ГТ

Барселона

1:2 (г)

0:4 (д)

«Шахтер» против соперников по группе ЛЧ-2020/21

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

 

2003/04

ЛЧ

КР2

Шериф

0:0 (г)

2:0 (д)

2005/06

ЛЧ

КР3

Интер

0:2 (д)

1:1 (г)

2015/16

ЛЧ

ГТ

Реал

0:4 (г)

3:4 (д)

2019/20

ЛЕ

1/2

Интер

0:5 (н)

 

2020/21

ЛЧ

ГТ

Реал

3:2 (г)

2:0 (д)

2020/21

ЛЧ

ГТ

Интер

0:0 (д)

0:0 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; СК - Суперкубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; ГТ2 - второй групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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