Металлист приглашает Шахтер играть еврокубковые матчи на фартовом стадионе

Лига чемпионов в Харькове

  • 27.08.2021 11:27
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Металлист приглашает Шахтер играть еврокубковые матчи на фартовом стадионе

ФК «Металлист» сердечно  поздравляет ФК «Шахтер» с выходом в групповой этап Лиги чемпионов и приглашает на фартовый стадион!

Это прекрасная новость для всей украинской футбольной общественности, и нам очень приятно, что судьбоносный матч с «Монако» состоялся на стадионе «Металлист» при поддержке харьковских болельщиков.

Поэтому мы от имени нашего клуба и всех харьковчан приглашаем «Шахтер» сыграть на нашем стадионе все свои следующие еврокубковые матчи. «Металлист» - фартовый стадион!

Полные трибуны всегда способствуют спортивным успехам и добавляют вдохновения игрокам! А харьковские фанаты умеют поддержать команду, в которую верят!

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