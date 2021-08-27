Металлист приглашает Шахтер играть еврокубковые матчи на фартовом стадионе

ФК «Металлист» сердечно поздравляет ФК «Шахтер» с выходом в групповой этап Лиги чемпионов и приглашает на фартовый стадион!

Это прекрасная новость для всей украинской футбольной общественности, и нам очень приятно, что судьбоносный матч с «Монако» состоялся на стадионе «Металлист» при поддержке харьковских болельщиков.

Поэтому мы от имени нашего клуба и всех харьковчан приглашаем «Шахтер» сыграть на нашем стадионе все свои следующие еврокубковые матчи. «Металлист» - фартовый стадион!

Полные трибуны всегда способствуют спортивным успехам и добавляют вдохновения игрокам! А харьковские фанаты умеют поддержать команду, в которую верят!