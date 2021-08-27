Андрей Шевченко и Александр Усик посетят матч украинской Первой лиги

Знаменитые украинцы станут гостями поединка «Полесье» — «Альянс»

  • 27.08.2021 12:51
  • 1213 просмотров
  • 2 комментария
Андрей Шевченко и Александр Усик посетят матч украинской Первой лиги
© ФК Полесье

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко и боксер Александр Усик посетят поединок 6-го тура Первой лиги Украины «Полесье» — «Альянс».

Матч состоится в субботу, 28 августа, на «Центральном городском стадионе» в Житомире. Стартовый свисток встречи прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

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Источник — ФК Полесье

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vadum Hrynchuk
    online
    Vadum Hrynchuk, 27.08.2021 13:19
    +1
    potemkin78, 27.08.2021 13:03
    а может надо было посетить матч Таврия - Балканы? ну тут бы хоть какая то логика в посещение была бы
    АТБ заряджає на Шевченко та Усика на матчі команди, яка є твоєю власністю, що тут нелогічного?
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 27.08.2021 13:03
    -2
    а может надо было посетить матч Таврия - Балканы? ну тут бы хоть какая то логика в посещение была бы
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