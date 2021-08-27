Андрей Шевченко и Александр Усик посетят матч украинской Первой лиги

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко и боксер Александр Усик посетят поединок 6-го тура Первой лиги Украины «Полесье» — «Альянс».
Матч состоится в субботу, 28 августа, на «Центральном городском стадионе» в Житомире. Стартовый свисток встречи прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Полесье
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.