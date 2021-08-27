БЛОХИН: «Как зовут ассистента Кашшаи? Не знаю, не успел до него добежать»

Экс-наставник сборной Украины вспомнил отмененный гол Девича в ворота Англии на Евро-2012

  • 27.08.2021 12:15
  • 1532 просмотра
  • 2 комментария
БЛОХИН: «Как зовут ассистента Кашшаи? Не знаю, не успел до него добежать»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин поделился воспоминаниями о поединке группового этапа Евро-2012 Англия — Украина (1:0). Во втором тайме главный арбитр встречи Виктор Кашшаи отменил гол игрока сборной Украины Марко Девича. Как показал повтор, мяч явно пересек линию ворот.

— Надо полагать, матч с Англией надолго запомнился одним эпизодом: когда Марко Девич переправил мяч в ворота, находившийся за линией Джон Терри сумел его выбить, а ассистент арбитра проморгал чистый гол...
— Это само собой. Но в целом я считаю, что в матче с англичанами со стороны сборной Украины была показана отличная игра. У кого-то, возможно, по этому поводу другое мнение, у меня — свое.

— Зато фамилия главного рефери, венгра Виктора Кашшаи, осталась в памяти украинских болельщиков на всю жизнь...
— Это точно. И у меня тоже.

— А фамилия того горе-ассистента?
— Не знаю. Я не успел до него добежать.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    аоот оооит
    аоот оооит, 27.08.2021 13:13
    0
    Супер новость
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 27.08.2021 12:42
    +1
    эх в 86 то же бы было замечательно до лайнсмена добежать, и вправить глаза
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