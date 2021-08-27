Украина U-17 — Беларусь U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 27 августа, состоится поединок 17-го турнира BANNIKOV CUP, в котором сборная Украины U-17 сыграет против сверстников из Беларуси.
Матч пройдет в Буче на стадионе «Юбилейный». Прямая трансляция встречи начнется в 17:00.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.