Олег БЛОХИН: «Шевченко оставил сборную в таком положении...»

Уход специалиста с поста наставника украинской национальной команды стал неожиданностью для тренера

  • 27.08.2021 10:50
  • 5014 просмотров
  • 12 комментариев
Олег БЛОХИН: «Шевченко оставил сборную в таком положении...»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин поделился мнением об уходе Андрея Шевченко с поста наставника украинской национальной команды.

«Для сборной на Евро все могло сложиться совершенно по-другому. Не попади в перекладину, а забей Левандовски в заключительном матче группового этапа Польша — Швеция — и для нашей сборной все закончилось бы. С одной стороны, приятно осознавать, что Украина дошла до стадии 1/4 финала, а с другой осталось двоякое впечатление по части самой игры.

Уход Шевченко? Конечно, он для меня стал неожиданностью. Думал, если уж на то пошло, то пусть Андрей Шевченко доиграет этот отборочный цикл, а потом будет решать, уходить или не уходить. Но чтобы оставлять сборную в таком положении... Видимо, после стартовой ничьей с Францией казалось, что обыграют финнов и казахов — и в активе будет семь очков. Но не тут-то было. Сейчас положение тяжелое», — считает Блохин.

И.о. главного тренера сборной Украины был назначен 64-летний украинский специалист Александр Петраков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    osokor
    online
    osokor, 27.08.2021 11:55
    +1
    Згідний. Схоже на поспішну втечу, щоб врятувати імідж. У чомусь перекликається з поведінкою пана Зеленського...
    Ссылка
    Vadim Svyryd
    online
    Vadim Svyryd, 27.08.2021 11:43
    -3
    Да кого вы слушаете у нас что динамо что зборная изза етого долбаеба суркиса и блохина страдает. В период независимости ето лучшие результаты нашей зборной... Таже история что в Наполи тренера простя игроков а президент покупает что хочет и решает составы... Тоже самое что сейчас, заявили состав на игру без нового тренера... Пока у руля динамо и зборной ети 2 дауна футбола в украине не будет. Жалко что шеву выперли... Он не с хорошего отношения ушел
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    Trollface
    Trollface, 27.08.2021 11:28
    +2
    Это была подстава. Не по - мужски.
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    avasad
    avasad, 27.08.2021 11:22
    -8
    Жаль, что Шевченко ушел...
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 27.08.2021 11:21
    0
    Владимирович можно сниматься в новой части в мультике в поисках Дори, у нее тоже была краткосрочная память.
    Меньше надо пинать буй, а взять в июле после игры с Англией предложить доиграть отбор.
    Вам ничего не мешало.
    Но тут думать надо было.
    А у вас в уаф этим не занимаются, больше пиаром, больше интригами.
    Поэтому Владимирович лучше помолчать а и не мешать Петракову
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    dabo43
    online
    dabo43, 27.08.2021 11:19
    -4
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 27.08.2021 11:19
    +1
    А сам не фартовый был в 2006?
    С группы вышел круто как и Шева.
    Но дальше победы над слабыми скулами и Тунисом и на нервах пенал с Швейцарией.
    А остальное....0-4 и 0-3 без вариантов от Испании и Италии.
    Одинаковый сценарий с шевой
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    Real20
    online
    Real20, 27.08.2021 11:17
    +2
    Шева не прав
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 27.08.2021 11:14
    +1
    так его Пазика,так
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    nomah2
    nomah2, 27.08.2021 11:14
    +2
    Красавец!!! Сам свалил в Динамо и кинул сборную на Заварова. Я умиляюсь его мудачеству.
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    dd dent
    online
    dd dent, 27.08.2021 11:08
    +4
    Чья бы корова мычала уже
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    Alexsandr B
    Alexsandr B, 27.08.2021 11:06
    +4
    Так он сам бросил сборную когда в Динамо позвали....
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