Олег БЛОХИН: «Шевченко оставил сборную в таком положении...»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин поделился мнением об уходе Андрея Шевченко с поста наставника украинской национальной команды.
«Для сборной на Евро все могло сложиться совершенно по-другому. Не попади в перекладину, а забей Левандовски в заключительном матче группового этапа Польша — Швеция — и для нашей сборной все закончилось бы. С одной стороны, приятно осознавать, что Украина дошла до стадии 1/4 финала, а с другой осталось двоякое впечатление по части самой игры.
Уход Шевченко? Конечно, он для меня стал неожиданностью. Думал, если уж на то пошло, то пусть Андрей Шевченко доиграет этот отборочный цикл, а потом будет решать, уходить или не уходить. Но чтобы оставлять сборную в таком положении... Видимо, после стартовой ничьей с Францией казалось, что обыграют финнов и казахов — и в активе будет семь очков. Но не тут-то было. Сейчас положение тяжелое», — считает Блохин.
И.о. главного тренера сборной Украины был назначен 64-летний украинский специалист Александр Петраков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Меньше надо пинать буй, а взять в июле после игры с Англией предложить доиграть отбор.
Вам ничего не мешало.
Но тут думать надо было.
А у вас в уаф этим не занимаются, больше пиаром, больше интригами.
Поэтому Владимирович лучше помолчать а и не мешать Петракову
С группы вышел круто как и Шева.
Но дальше победы над слабыми скулами и Тунисом и на нервах пенал с Швейцарией.
А остальное....0-4 и 0-3 без вариантов от Испании и Италии.
Одинаковый сценарий с шевой
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