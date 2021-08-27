Олег БЛОХИН: «Шевченко оставил сборную в таком положении...»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин поделился мнением об уходе Андрея Шевченко с поста наставника украинской национальной команды.

«Для сборной на Евро все могло сложиться совершенно по-другому. Не попади в перекладину, а забей Левандовски в заключительном матче группового этапа Польша — Швеция — и для нашей сборной все закончилось бы. С одной стороны, приятно осознавать, что Украина дошла до стадии 1/4 финала, а с другой осталось двоякое впечатление по части самой игры.

Уход Шевченко? Конечно, он для меня стал неожиданностью. Думал, если уж на то пошло, то пусть Андрей Шевченко доиграет этот отборочный цикл, а потом будет решать, уходить или не уходить. Но чтобы оставлять сборную в таком положении... Видимо, после стартовой ничьей с Францией казалось, что обыграют финнов и казахов — и в активе будет семь очков. Но не тут-то было. Сейчас положение тяжелое», — считает Блохин.

И.о. главного тренера сборной Украины был назначен 64-летний украинский специалист Александр Петраков.