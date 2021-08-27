Анонс 6 тура УПЛ

Дальше перерыв на сборные

  • 27.08.2021 09:50
  • 548 просмотров
  • 0 комментариев
Анонс 6 тура УПЛ

В пятницу 27 августа стартует последний летний тур чемпионата Украины. Постепенно в украинской Премьер-лиге начинают проявляться группы команд, которые будут бороться за медали и путевки в еврокубки. А вот говорить о потенциальных аутсайдерах не стоит, турнир достаточно ровный и даже успешный старт никому ничего не гарантирует.

Все это означает, что нас ждет интересная и бескомпромиссная борьба, которую так любят болельщики. Атмосфера на поле и на трибунах будет просто потрясающая и это отличный повод, чтобы прийти на стадион с друзьями или с семьей. Тем более, что сразу в нескольких городах зрителей также ожидает интересная развлекательная программа от клубов-партнеров Parimatch, которая не только позволит насладиться праздником футбола, но и даст возможность выиграть крутые призы. Для этого достаточно найти на стадионе зайку Parimatch и принять участие в акции.

Черноморец - Александрия

27.08 | 19:30 | Стадион Черноморец

Александрия в этом сезоне явно нацелилась как минимум на путевку в Лигу Европы. Новый тренерский штаб во главе с Юрием Гурой не стал брать много времени на раскачку и уже демонстрирует результат. 10 очков за 5 туров не так уже и плохо. Дела у Черноморца идут скромнее, но, команда уже добыла первую победу в сезоне и понемногу нащупывает свою игру. Матчи в Одессе это всегда отдельная тема для разговора, взять очки там непросто. Родные стены будут помогать Черноморцу и в этот раз, одесские болельщики свою команду никогда не подводят.

Металлист 1925 - Днепр-1

28.08 | 17:00 | ОСК Металлист

Это будет первый матч между Металлистом 1925 и Днепром-1 в рамках Премьер-лиги. Ранее команды играли между собой лишь в первой и второй лигах. По результатам тех матчей нельзя сказать, что кто-то был явно сильнее. Сейчас противостояние выходит на новый уровень и это обязательно привлечет еще больше болельщиков на стадион. Про возможности команд в этом сезоне однозначно говорить пока сложно, но они явно будут бороться за места в верхней части турнирной таблицы.

Десна - Верес

29.08 | 14:00 | Стадион им. Гагарина

Несмотря на то, что Верес является новичком УПЛ, это команда с амбициями. И если она не сможет зацепиться за высокие места, то сделает все, чтобы зарекомендовать себя как неуступчивый соперник. Выезд в Чернигов отличное испытание для Вереса. Десна уже давно освоилась в Премьер-лиге, регулярно создает проблемы грандам, и в последнее время постоянно ставит задачу выйти в еврокубки.

Минай - Шахтер

29.08 | 17:00 | Стадион Авангард (Ужгород)

Шахтер приедет на матч с Минаем в хорошем настроении. Накануне команда пробилась в групповой этап Лиги чемпионов. Главное, чтобы этот факт не расслабил горняков. Минай на старте чемпионата обыграл Александрию, после чего смог добыть лишь ничью, зато с Зарей. Правда, и пропускает Минай не так много. Для атаки Шахтера это будет непростое испытание.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности