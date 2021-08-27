ФОТО. Тренер Антверпена пришел на пресс-конференцию голым

44-летний датский главный тренер бельгийского «Антверпена» Бриан Приске Педерсен отметился необычной выходкой после выхода своего клуба в групповую стадию Лиги Европы.

«Антверпен» с огромным трудом прошел кипрскую «Омонию» (4:4 по сумме двух матчей, 3:2 по пенальти) в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы. Бриан пообещал своим футболистам, что, если его команда пробьется в групповую стадию Лиги Европы, он придет на послематчевую пресс-конференцию голым. Тренер сдержал свое обещание, придя к журналистам без одежды, едва прикрыв нижнюю часть тела полотенцем.

«Подождите… Что тут происходит?!», — прокомментировала фото Бриана пресс-служба «Антверпена».

Бриан Приске Педерсен возглавляет «Антверпен» с 29 мая текущего года.