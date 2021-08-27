ФОТО. Тренер Антверпена пришел на пресс-конференцию голым

44-летний датский главный тренер бельгийского «Антверпена» Бриан Приске Педерсен отметился необычной выходкой после выхода своего клуба в групповую стадию Лиги Европы.
«Антверпен» с огромным трудом прошел кипрскую «Омонию» (4:4 по сумме двух матчей, 3:2 по пенальти) в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы. Бриан пообещал своим футболистам, что, если его команда пробьется в групповую стадию Лиги Европы, он придет на послематчевую пресс-конференцию голым. Тренер сдержал свое обещание, придя к журналистам без одежды, едва прикрыв нижнюю часть тела полотенцем.
«Подождите… Что тут происходит?!», — прокомментировала фото Бриана пресс-служба «Антверпена».
Бриан Приске Педерсен возглавляет «Антверпен» с 29 мая текущего года.
Wait... What's happening here?! 👀🤣#OMOANT #COYR🔴⚪ #RAFC #OneRedFamily pic.twitter.com/lEotWZj1FR— Royal Antwerp FC (@official_rafc) August 26, 2021
Источник — ФК Антверпен
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