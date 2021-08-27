ФОТО. Тренер Антверпена пришел на пресс-конференцию голым

Бриан Приске Педерсен сдержал слово, которое дал своим игрокам

  • 27.08.2021 09:57
  • 2095 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Тренер Антверпена пришел на пресс-конференцию голым
© ФК Антверпен. Бриан Приске Педерсен

44-летний датский главный тренер бельгийского «Антверпена» Бриан Приске Педерсен отметился необычной выходкой после выхода своего клуба в групповую стадию Лиги Европы.

«Антверпен» с огромным трудом прошел кипрскую «Омонию» (4:4 по сумме двух матчей, 3:2 по пенальти) в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы. Бриан пообещал своим футболистам, что, если его команда пробьется в групповую стадию Лиги Европы, он придет на послематчевую пресс-конференцию голым. Тренер сдержал свое обещание, придя к журналистам без одежды, едва прикрыв нижнюю часть тела полотенцем.

«Подождите… Что тут происходит?!», — прокомментировала фото Бриана пресс-служба «Антверпена».

Бриан Приске Педерсен возглавляет «Антверпен» с 29 мая текущего года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Антверпен

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Не ждали?
    online
    Не ждали?, 27.08.2021 10:26
    0
    Люди с жиру бесятся.
    Ссылка
    Fanat230784
    online
    Fanat230784, 27.08.2021 10:17
    0
    Он де мужики)))
    Ссылка
    limb0101
    limb0101, 27.08.2021 10:13
    +3
    Эх, надо было и Скрыпнику такое пообещать...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности