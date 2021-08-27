Металлист подписал экс-хавбека ВПК-Агро

Харьковский «Металлист» подписал контракт с 21-летним центральным полузащитником Артемом Белым.
Футболист осеннюю часть прошлого сезона провел в «ВПК-Агро» (на тот момент права на хавбека принадлежали «Ворскле»), а в первой половине нынешнего года выступал на аматорском уровне за «Волчанск».
До этого Белый поиграл за юниорские команды луганской «Зари» и одесского «Черноморца».
«Металлист» в пяти турах чемпионата набрал 15 очков и возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. 28 августа команда Александра Кучера сыграет в Луцке с «Волынью».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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