Металлист подписал экс-хавбека ВПК-Агро

Харьковский «Металлист» подписал контракт с 21-летним центральным полузащитником Артемом Белым.

Футболист осеннюю часть прошлого сезона провел в «ВПК-Агро» (на тот момент права на хавбека принадлежали «Ворскле»), а в первой половине нынешнего года выступал на аматорском уровне за «Волчанск».

До этого Белый поиграл за юниорские команды луганской «Зари» и одесского «Черноморца».

«Металлист» в пяти турах чемпионата набрал 15 очков и возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. 28 августа команда Александра Кучера сыграет в Луцке с «Волынью».