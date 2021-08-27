Металлист подписал экс-хавбека ВПК-Агро

Еще один новичок в харьковском клубе

  • 27.08.2021 02:00
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Металлист подписал экс-хавбека ВПК-Агро
© ФК Волчанск. Артем Белый

Харьковский «Металлист» подписал контракт с 21-летним центральным полузащитником Артемом Белым.

Футболист осеннюю часть прошлого сезона провел в «ВПК-Агро» (на тот момент права на хавбека принадлежали «Ворскле»), а в первой половине нынешнего года выступал на аматорском уровне за «Волчанск».

До этого Белый поиграл за юниорские команды луганской «Зари» и одесского «Черноморца».

«Металлист» в пяти турах чемпионата набрал 15 очков и возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. 28 августа команда Александра Кучера сыграет в Луцке с «Волынью».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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