Будет непросто. Украинки узнали соперниц в основе US Open

Состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата США по теннису. В основе сыграют четыре украинки.



Элина Свитолина (№6 WTA), получившая пятый номер посева, на старте померится силами с одной из победительниц квалификации.



Даяна Ястремская (№50 WTA) в первом раунде сразится с экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер (№17 WTA)



Марта Костюк (№56 WTA) сыграет в стартовом матче против Марии Саккари из Греции (№18 WTA).



Ангелина Калинина (№75 WTA) начнет выступления против одной из победительниц квалификации.

Ястремская и Калинина могут встретиться во втором круге.

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