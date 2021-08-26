Будет непросто. Украинки узнали соперниц в основе US Open

Ястремской и Костюк на старте выпали очень неприятные соперницы

  • 26.08.2021 20:50
  • 4493 просмотра
  • 9 комментариев
Будет непросто. Украинки узнали соперниц в основе US Open
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата США по теннису. В основе сыграют четыре украинки.
 
Элина Свитолина (№6 WTA), получившая пятый номер посева, на старте померится силами с одной из победительниц квалификации. 
 
Даяна Ястремская (№50 WTA) в первом раунде сразится с экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер (№17 WTA)
 
Марта Костюк (№56 WTA) сыграет в стартовом матче против Марии Саккари из Греции (№18 WTA).
 
Ангелина Калинина (№75 WTA) начнет выступления против одной из победительниц квалификации. 

Ястремская и Калинина могут встретиться во втором круге.

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Источник — US Open

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Mazyr2412
    online
    Mazyr2412, 26.08.2021 21:41
    0
    dudigo78, 26.08.2021 21:31
    Даяна майже точно аут. Марті буде не просто, але шанси є
    Даяна може винести Анджелу вперед ногами (що вже траплялося), якщо виграє перший сет. В Марти,на мою думку, шанси менші, проте будемо сподіватися!
    Ссылка
    Kanarejka
    online
    Kanarejka, 26.08.2021 21:40
    +1
    Stanislav Matusevych, 26.08.2021 21:28
    А є особливі приводи для оптимізму?
    Ну з останніх, - виявилось, Вондрушова не така вже і крута. Я це до того, що суперниці наших дівчат також живі люди зі своїми проблемами (зі здоров'ям, психологічними) і наперед ставити наших в аутсайдери перед гучними іменами не варто. Скільки разів Еліна нас дивувала, а хіба Марта не талантище??? Привід для оптимізму є завжди, а от бажання його помітити...
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    dudigo78
    dudigo78, 26.08.2021 21:31
    +1
    Даяна майже точно аут. Марті буде не просто, але шанси є
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 26.08.2021 21:28
    -2
    Kanarejka, 26.08.2021 21:22
    Станіслав, Ви як завжди, песимістично до наших дівчат
    А є особливі приводи для оптимізму?
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    Kanarejka
    online
    Kanarejka, 26.08.2021 21:22
    +4
    Stanislav Matusevych, 26.08.2021 21:07
    Ну що ж так Марті знову не щастить з жеребом? На старті Саккарі, якщо її вдасться пройти, то далі переможець пари між "улюбленою" Севастовою та Синяковою, яка зараз у хорошій формі. І третє коло - Квітова. Захистити минулорічне третє коло - завдання-максимум, яке буде ой як непросто виконати.
    Даяні допоможе хіба диво, у Ангеліни буде шанс пройти одне коло, а далі та ж таки Кербер. А це не грунт.
    Еліна, сподіваюсь, два кола зможе пройти, а потім по курсу вже її "улюблена" Вондроушова. Тому заглядати далі - Халеп там чи не Халеп - особливого сенсу немає.
    Станіслав, Ви як завжди, песимістично до наших дівчат
    Ссылка
    Kanarejka
    online
    Kanarejka, 26.08.2021 21:20
    0
    Persian, 26.08.2021 21:19
    Мда, Кербер не фортонуло!
    А Кербер взагалі краще одразу зніматись
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    Persian
    online
    Persian, 26.08.2021 21:19
    +1
    Мда, Кербер не фортонуло!
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 26.08.2021 21:07
    +1
    Ну що ж так Марті знову не щастить з жеребом? На старті Саккарі, якщо її вдасться пройти, то далі переможець пари між "улюбленою" Севастовою та Синяковою, яка зараз у хорошій формі. І третє коло - Квітова. Захистити минулорічне третє коло - завдання-максимум, яке буде ой як непросто виконати.
    Даяні допоможе хіба диво, у Ангеліни буде шанс пройти одне коло, а далі та ж таки Кербер. А це не грунт.
    Еліна, сподіваюсь, два кола зможе пройти, а потім по курсу вже її "улюблена" Вондроушова. Тому заглядати далі - Халеп там чи не Халеп - особливого сенсу немає.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
    Kanarejka, 26.08.2021 21:04
    +2
    Мда, Сакаррі не фортануло!
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