Будет непросто. Украинки узнали соперниц в основе US Open

Состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата США по теннису. В основе сыграют четыре украинки.
Элина Свитолина (№6 WTA), получившая пятый номер посева, на старте померится силами с одной из победительниц квалификации.
Даяна Ястремская (№50 WTA) в первом раунде сразится с экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер (№17 WTA)
Марта Костюк (№56 WTA) сыграет в стартовом матче против Марии Саккари из Греции (№18 WTA).
Ангелина Калинина (№75 WTA) начнет выступления против одной из победительниц квалификации.
Ястремская и Калинина могут встретиться во втором круге.
Источник — US Open
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Даяні допоможе хіба диво, у Ангеліни буде шанс пройти одне коло, а далі та ж таки Кербер. А це не грунт.
Еліна, сподіваюсь, два кола зможе пройти, а потім по курсу вже її "улюблена" Вондроушова. Тому заглядати далі - Халеп там чи не Халеп - особливого сенсу немає.
Даяні допоможе хіба диво, у Ангеліни буде шанс пройти одне коло, а далі та ж таки Кербер. А це не грунт.
Еліна, сподіваюсь, два кола зможе пройти, а потім по курсу вже її "улюблена" Вондроушова. Тому заглядати далі - Халеп там чи не Халеп - особливого сенсу немає.
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