Лучшим защитником Лиги чемпионов стал одноклубник Зинченко

Победителем номинации стал португалец Рубен Диаш из «Манчестер Сити»

  • 26.08.2021 19:51
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Лучшим защитником Лиги чемпионов стал одноклубник Зинченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Стамбуле в рамках жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов состоялось награждение лучших игроков турнира в минувшем сезоне.

Лучшим защитником Лиги чемпионов в сезоне 2020/2021 был признан 24-летний португальский игрок «Манчестер Сити» Рубен Диаш. Футболист опередил двух защитников «Челси» — испанца Сесара Аспиликуэту и немца Антонио Рюдигера.

За «Манчестер Сити» выступает 24-летний украинский игрок Александр Зинченко.

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Источник — Sport.ua

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