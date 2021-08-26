Лучшим защитником Лиги чемпионов стал одноклубник Зинченко

В Стамбуле в рамках жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов состоялось награждение лучших игроков турнира в минувшем сезоне.
Лучшим защитником Лиги чемпионов в сезоне 2020/2021 был признан 24-летний португальский игрок «Манчестер Сити» Рубен Диаш. Футболист опередил двух защитников «Челси» — испанца Сесара Аспиликуэту и немца Антонио Рюдигера.
За «Манчестер Сити» выступает 24-летний украинский игрок Александр Зинченко.
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Источник — Sport.ua
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