Кочергин и Гладкий выйдут в старте Зари на матч с Рапидом

Стали известны стартовые составы команд на поединок квалификации Лиги Европы

  • 26.08.2021 19:29
  • 382 просмотра
  • 1 комментарий
Кочергин и Гладкий выйдут в старте Зари на матч с Рапидом
© ФК Заря Луганск. Владислав Кочергин

Стали известны стартовые составы луганской «Зари» и венского «Рапида» на ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Заря»: Шевченко — Хомченовский, Вернидуб, Цвек, Жуниньо, Громов, Назарина, Булеца, Кочергин, Гладкий, Сайядманеш.

«Рапид»: Гартлер — Стойкович, Граймль, М. Хофман, Улльманн, Аразе, Любичич, Граховац, Грюлль, Фунтас, Кара.

Поединок «Заря» — «Рапид» состоится в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» в четверг, 26 августа, в 19:30 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    shevsen
    shevsen, 26.08.2021 19:52
    0
    Лучше бы не выходили...
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