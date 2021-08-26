Кочергин и Гладкий выйдут в старте Зари на матч с Рапидом

Стали известны стартовые составы луганской «Зари» и венского «Рапида» на ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Заря»: Шевченко — Хомченовский, Вернидуб, Цвек, Жуниньо, Громов, Назарина, Булеца, Кочергин, Гладкий, Сайядманеш.
«Рапид»: Гартлер — Стойкович, Граймль, М. Хофман, Улльманн, Аразе, Любичич, Граховац, Грюлль, Фунтас, Кара.
Поединок «Заря» — «Рапид» состоится в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» в четверг, 26 августа, в 19:30 по киевскому времени.
Источник — УЕФА
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