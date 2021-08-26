Динамо U-19 — Колос U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В рамках 6-го тура чемпионата U-19 юношеская команда «Динамо» примет «Колос» из Ковалевки.
Поединок состоится в пятницу, 27 августа, на учебно-тренировочной базе «Динамо» в Вите-Литовской. Прямая трансляция встречи начнется в 13:00.
После пяти сыгранных туров киевляне идут без потерь, а соперник «бело-синих» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, набрав шесть очков.
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Источник — ФК Динамо Киев
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