Черноморец — Александрия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Нападающий винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 6-го тура Премьер-лиги Украины «Черноморец» – «Александрия».

«После пяти туров «Черноморец» с тремя очками идет на 14-м месте в УПЛ. «Александрия» с 10-ю баллами расположилась на шестой позиции. На данный момент одесситы 4 матча проиграли и в одном победили. Александрийцы три встречи выиграли, а также по разу проиграли и сыграли вничью.

В предыдущем поединке «Черноморец» проиграл в домашнем матче «Шахтеру» (0:3), а «Александрия» в выездной встрече оказалась сильнее «Колоса» (0:1).

В своей истории соперники играли 25 раз. 7 раз победил «Черноморец», 11 раз выиграла «Александрия» и еще 7 встреч завершились вничью.

Поставлю на то, что «Александрия» не проиграет «Черноморцу» на выезде», - сказал Козьбан.

Матч «Черноморец» – «Александрия» состоится 27-го августа. Начало встречи в 19:30.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», винницкую «Ниву», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.