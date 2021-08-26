Поединок Казахстан — Украина пройдет со зрителями

Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Украины пройдет в присутствии болельщиков.
Организаторам разрешили заполнить стадион на 30% от общей вместимости. Таким образом, игру смогут посетить около 9 тысяч зрителей.
В пятницу, 27 августа, главный санитарный врач Нур-Султана даст соответствующее письменное разрешение.
Матч Казахстан — Украина состоится 1 сентября на «Астана Арене». Ранее была вероятность, что из-за роста количества зараженных коронавирусом в столице игра могла пройти при пустых трибунах.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.