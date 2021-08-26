Поединок Казахстан — Украина пройдет со зрителями

Матч смогут посетить около 9 тысяч болельщиков

  • 26.08.2021 18:16
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Поединок Казахстан — Украина пройдет со зрителями
© УАФ

Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Украины пройдет в присутствии болельщиков.

Организаторам разрешили заполнить стадион на 30% от общей вместимости. Таким образом, игру смогут посетить около 9 тысяч зрителей.

В пятницу, 27 августа, главный санитарный врач Нур-Султана даст соответствующее письменное разрешение.

Матч Казахстан — Украина состоится 1 сентября на «Астана Арене». Ранее была вероятность, что из-за роста количества зараженных коронавирусом в столице игра могла пройти при пустых трибунах.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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