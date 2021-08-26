Илья Марченко – Иржи Легечка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 августа украинский теннисист Илья Марченко (№154 ATP) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата США.



В полуфинале отбора украинец сыграет против чеха Иржи Легечки (№192 ATP) первым запуском на корте №16. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.



Ранее теннисисты между собой не играли.



В финале квалификации победитель сыграет против Фернандо Вердаско (№132 ATP) или Джема Илкеля (№198 ATP).