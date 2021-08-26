Иван ГЕЦКО: «Заря сама загнала себя в угол. Но еще может спастись»

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился мнением о шансах луганской «Зари» отыграться с 0:3 после первого матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы с венским «Рапидом».

«Луганчане сами загнали себя в угол. Ведь в Вене могли забивать и при ничейном счете, и когда уступали 0:1. В Запорожье очень многое будет зависеть от того, удастся ли подопечным Виктора Скрипника забить быстрый гол. «Заря» — атакующая, скоростная команда, и, если в дебюте все сложится удачно, то еще может спастись. Если только защитники не начудят, как это было в Вене», — считает Гецко.

Матч «Заря» — «Рапид» Вена состоится в четверг, 26 августа, в 19:30 по киевскому времени.