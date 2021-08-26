ВИДЕО. Ибрагимович забивает красивые голы на тренировке Милана

Шведский форвард готовится к возвращению на поле

  • 26.08.2021 17:14
  • 457 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Ибрагимович забивает красивые голы на тренировке Милана
© Getty Images/Global Images Ukraine

39-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться после травмы колена.

Ибрагимович показал, как забивает красивые мячи на тренировке «Милана». Ожидается, что футболист вернется в строй до конца месяца.

Контракт Златана с «Миланом» рассчитан до лета 2022 года.

 

 

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    icebeer
    online
    icebeer, 26.08.2021 17:20
    +2
    Так никто не мешает.
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