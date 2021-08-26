ВИДЕО. Ибрагимович забивает красивые голы на тренировке Милана

39-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться после травмы колена.
Ибрагимович показал, как забивает красивые мячи на тренировке «Милана». Ожидается, что футболист вернется в строй до конца месяца.
Контракт Златана с «Миланом» рассчитан до лета 2022 года.
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