Источник: Динамо готово отпустить Шабанова в один из двух украинских клубов

Киевское «Динамо» до закрытия трансферного окна может отпустить нескольких своих футболистов. В сфере интересов других клубов в эти дни находятся бразилец Сидклей (ПАОК), Жерсон Родригеш («Салернитана»), Владислав Супряга (Италия) и Артем Шабанов, которого сватают в две команды УПЛ — «Зарю» и «Днепр-1».

«Динамо» готово отпустить Шабанова в одну из этих команд, если одна из них сумеет договориться с «бело-синими», в первую очередь, относительно высокой зарплаты футболиста (около €40-50 тысяч).

«Заря» и «Днепр-1» готовы платить Шабанову более скромный оклад. Если такой вариант устроит и столичный клуб, и футболиста, защитник сможет продолжить карьеру в другой команде УПЛ. Мирча Луческу не против отпустить футболиста, который не входит в обойму основных исполнителей «Динамо».

В нынешнем сезоне Шабанов не провел за «Динамо» ни одного матча, а в минувшем сезоне принял участие в 10 играх, после чего на правах аренды перешел в польскую «Легию».