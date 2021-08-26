Источник: Динамо готово отпустить Шабанова в один из двух украинских клубов

Защитником киевлян интересуются «Заря» и «Днепр-1»

  • 26.08.2021 16:52
  • 1949 просмотров
  • 3 комментария
Источник: Динамо готово отпустить Шабанова в один из двух украинских клубов
© ФК Динамо Киев. Артем Шабанов

Киевское «Динамо» до закрытия трансферного окна может отпустить нескольких своих футболистов. В сфере интересов других клубов в эти дни находятся бразилец Сидклей (ПАОК), Жерсон Родригеш («Салернитана»), Владислав Супряга (Италия) и Артем Шабанов, которого сватают в две команды УПЛ — «Зарю» и «Днепр-1».

«Динамо» готово отпустить Шабанова в одну из этих команд, если одна из них сумеет договориться с «бело-синими», в первую очередь, относительно высокой зарплаты футболиста (около €40-50 тысяч).

«Заря» и «Днепр-1» готовы платить Шабанову более скромный оклад. Если такой вариант устроит и столичный клуб, и футболиста, защитник сможет продолжить карьеру в другой команде УПЛ. Мирча Луческу не против отпустить футболиста, который не входит в обойму основных исполнителей «Динамо».

В нынешнем сезоне Шабанов не провел за «Динамо» ни одного матча, а в минувшем сезоне принял участие в 10 играх, после чего на правах аренды перешел в польскую «Легию».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 26.08.2021 17:12
    0
    если он нужен Заре или Днепру - пусть идет.
    на лавке только деградирует
    Ссылка
    folomkin99
    online
    folomkin99, 26.08.2021 16:58
    0
    весь неликвид как обычно в днепр и зарю спихивают. спс, лучше пусть молодняк играет.
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 26.08.2021 16:54
    -1
    Все мб
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