По статистике, оптимальный вариант для Шахтера — Челси, Реал и Вольфсбург

«Шахтер» ранее встречался с 19-ю из 23-х возможных соперников по групповому раунду Лиги чемпионов-2021/22. С тремя командами у горняков положительный баланс встреч, с четырьмя - равный. Наилучшие показатели оранжево-черные имеют: в корзине 1 - с «Челси», в корзине 2 - с «Реалом», в корзине 4 - с «Вольфсбургом». А наихудшие - соответственно со «Спортингом», ПСЖ и «Миланом».
«Шахтер» против возможных соперников в группе ЛЧ-2021/22
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
Корзина 1
|
|
|
|
|
|
|
|
Челси
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4-4
|
3
|
50,0
|
Манчестер Сити
|
6
|
1
|
1
|
4
|
3-16
|
4
|
22,2
|
Интер
|
5
|
0
|
3
|
2
|
1-8
|
3
|
20,0
|
Лилль
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-3
|
1
|
16,7
|
Бавария
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0-7
|
1
|
16,7
|
Спортинг
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0-2
|
0
|
0
|
Атлетико
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
0
|
Вильярреал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
0
|
Корзина 2
|
|
|
|
|
|
|
|
Реал
|
4
|
2
|
0
|
2
|
8-10
|
6
|
50,0
|
Ювентус
|
4
|
1
|
1
|
2
|
2-5
|
4
|
33,3
|
Барселона
|
9
|
2
|
1
|
6
|
8-18
|
7
|
25,9
|
Севилья
|
4
|
0
|
2
|
2
|
7-10
|
2
|
16,7
|
Манчестер Юнайтед
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1-2
|
1
|
16,7
|
Боруссия Д
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3-10
|
1
|
8,3
|
ПСЖ
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0-5
|
0
|
0
|
Ливерпуль
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
0
|
Корзина 4
|
|
|
|
|
|
|
|
Вольфсбург
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5-1
|
6
|
100
|
Шериф
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2-0
|
4
|
66,7
|
Мальме
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4-1
|
3
|
50,0
|
Янг Бойз
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-2
|
3
|
50,0
|
Брюгге
|
8
|
2
|
5
|
1
|
13-8
|
11
|
45,8
|
Милан
|
4
|
0
|
0
|
4
|
1-12
|
0
|
0
|
Бешикташ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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