По статистике, оптимальный вариант для Шахтера — Челси, Реал и Вольфсбург

«Горняки» имеют положительный баланс встреч с тремя клубами, равный — с четырьмя

  • 26.08.2021 15:24
  • 987 просмотров
  • 7 комментариев
По статистике, оптимальный вариант для Шахтера — Челси, Реал и Вольфсбург
© ФК Шахтер Донецк

«Шахтер» ранее встречался с 19-ю из 23-х возможных соперников по групповому раунду Лиги чемпионов-2021/22. С тремя командами у горняков положительный баланс встреч, с четырьмя - равный. Наилучшие показатели оранжево-черные имеют: в корзине 1 - с «Челси», в корзине 2 - с «Реалом», в корзине 4 - с «Вольфсбургом». А наихудшие - соответственно со «Спортингом», ПСЖ и «Миланом».

«Шахтер» против возможных соперников в группе ЛЧ-2021/22

 

И

В

Н

П

М

О

%

Корзина 1

 

 

 

 

 

 

 

Челси

2

1

0

1

4-4

3

50,0

Манчестер Сити

6

1

1

4

3-16

4

22,2

Интер

5

0

3

2

1-8

3

20,0

Лилль

2

0

1

1

2-3

1

16,7

Бавария

2

0

1

1

0-7

1

16,7

Спортинг

2

0

0

2

0-2

0

0

Атлетико

0

0

0

0

0-0

0

0

Вильярреал

0

0

0

0

0-0

0

0

Корзина 2

 

 

 

 

 

 

 

Реал

4

2

0

2

8-10

6

50,0

Ювентус

4

1

1

2

2-5

4

33,3

Барселона

9

2

1

6

8-18

7

25,9

Севилья

4

0

2

2

7-10

2

16,7

Манчестер Юнайтед

2

0

1

1

1-2

1

16,7

Боруссия Д

4

0

1

3

3-10

1

8,3

ПСЖ

2

0

0

2

0-5

0

0

Ливерпуль

0

0

0

0

0-0

0

0

Корзина 4

 

 

 

 

 

 

 

Вольфсбург

2

2

0

0

5-1

6

100

Шериф

2

1

1

0

2-0

4

66,7

Мальме

2

1

0

1

4-1

3

50,0

Янг Бойз

2

1

0

1

2-2

3

50,0

Брюгге

8

2

5

1

13-8

11

45,8

Милан

4

0

0

4

1-12

0

0

Бешикташ

0

0

0

0

0-0

0

0
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    folomkin99
    online
    folomkin99, 26.08.2021 15:54
    0
    Южанин, 26.08.2021 15:46
    Хочу тех, с кем ещё не играли. Атлетико, Ливерпуль, Бешикташ
    Атлетико это самый безысходный вариант, они сами умеют играть и умеют крашить игру соперника.
    Ссылка
    Ivan Ischenko
    online
    Ivan Ischenko, 26.08.2021 15:53
    0
    среднеарифметическое....полтора землекопа !
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 26.08.2021 15:48
    0
    Ерунда это все
    Ссылка
    Южанин
    online
    Южанин, 26.08.2021 15:46
    0
    Хочу тех, с кем ещё не играли. Атлетико, Ливерпуль, Бешикташ
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 15:41
    +1
    Великий Шахтёр всех пройдёт.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
    Александр Шевченко, 26.08.2021 15:40
    -3
    Ждем Атлетико Мадрид. Пох для кого, давно с ними не играли, макаки так, вообще ни разу по ходу.
    Ссылка
    folomkin99
    online
    folomkin99, 26.08.2021 15:28
    0
    спс, лучше тогда не оптимальный вариант
    Ссылка
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