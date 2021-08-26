По статистике, оптимальный вариант для Шахтера — Челси, Реал и Вольфсбург

«Шахтер» ранее встречался с 19-ю из 23-х возможных соперников по групповому раунду Лиги чемпионов-2021/22. С тремя командами у горняков положительный баланс встреч, с четырьмя - равный. Наилучшие показатели оранжево-черные имеют: в корзине 1 - с «Челси», в корзине 2 - с «Реалом», в корзине 4 - с «Вольфсбургом». А наихудшие - соответственно со «Спортингом», ПСЖ и «Миланом».

«Шахтер» против возможных соперников в группе ЛЧ-2021/22