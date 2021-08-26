Марта Костюк – Варвара Грачева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA) продолжит выступления на турнире серии WTA 250 в Чикаго.



Украинка, которая получила восьмой номер посева, в матче 1/4 финала сразится против Варвары Грачевой из России (№88 WTA). Встреча пройдет четвертым запуском на центральном корте после матча с участием Элины Свитолиной. Ориентировочное время начала встречи – 23:30 по Киеву.



Ранее девушки играли четыре раза, украинка выиграла трижды.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Маркеты Вондроушовой (№40 WTA) или Ализе Корне (№68 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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