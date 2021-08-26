US Open. Расписание украинцев на 26 августа

26 августа продолжится квалификация Открытого чемпионата США по теннису.
В четверг на корты Нью-Йорка выйдут два представителя Украины, которые сыграют в полуфиналах отбора.
Леся Цуренко (№189 WTA) сразится против второй сеяной Анны-Каролины Шмидловой из Словакии (№92 WTA) первым запуском на корте №7. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Илья Марченко (№154 ATP) сыграет против чеха Иржи Легечки (№192 ATP) первым запуском на корте №16. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (мужчины)
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (женщины)
Источник — Sport.ua
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