US Open. Расписание украинцев на 26 августа

26 августа продолжится квалификация Открытого чемпионата США по теннису.



В четверг на корты Нью-Йорка выйдут два представителя Украины, которые сыграют в полуфиналах отбора.



Леся Цуренко (№189 WTA) сразится против второй сеяной Анны-Каролины Шмидловой из Словакии (№92 WTA) первым запуском на корте №7. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.



Илья Марченко (№154 ATP) сыграет против чеха Иржи Легечки (№192 ATP) первым запуском на корте №16. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

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