Гвардиола не будет продлевать контракт с Ман Сити и хочет в сборную

Наставник готов работать с национальной командой

  • 26.08.2021 12:27
  • 1557 просмотров
  • 8 комментариев
Гвардиола не будет продлевать контракт с Ман Сити и хочет в сборную
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не планирует продлевать контракт, который истекает в 2023 году, и хочет попробовать себя в сборной.

«Следующая моя остановка - это работа с национальной командой, если будет такая возможность. Хотелось бы дальше попробовать себя в сборной».

«Интересно даже возглавить сборную в Южной Америке. Европейский тренер работает с командой на Копа Америка. Это любопытно».

«Однако после контракта с «Манчестер Сити» нужно будет взять паузу и оценить то, что было сделано», - сказал Гвардиола.

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Источник — Sky Sports

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    bzzzzz
    bzzzzz, 26.08.2021 12:56
    0
    кто ж ему лярды будет на трансферы в сборной выделять
    Ссылка
    Chystyi_stavok
    online
    Chystyi_stavok, 26.08.2021 12:51
    +3
    der_MaiStier, 26.08.2021 12:39
    Барсу, Баварію, МС підняв з колін, тепер можна те ж саме зробити з Іспанією, Бразилією чи Францією
    Баварію, яку до того тренував Хайнкес, він не підняв з колін. Все майже те саме, що було. От тільки за 3 сезони жодного разу не вивів їх до фіналу ЛЧ, тоді як Юпп зробив це двічі поспіль.
    Ссылка
    Иван Иванов
    Иван Иванов, 26.08.2021 12:49
    +2
    Для Зины плохие новости, надо включаться
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 26.08.2021 12:47
    0
    Maks23, 26.08.2021 12:35
    Украину возглавьте..любопытно тоже будет с нашей федерацией..
    Не путай, Он хочет Интересно, а не Любопытно , как у нас!
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    der_MaiStier
    online
    der_MaiStier, 26.08.2021 12:39
    -1
    Барсу, Баварію, МС підняв з колін, тепер можна те ж саме зробити з Іспанією, Бразилією чи Францією
    Ссылка
    norma_zap
    online
    norma_zap, 26.08.2021 12:38
    +4
    Это звоночек Зинченко, в качестве защитника его другие тренеры не возьмут.
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    Maks23
    Maks23, 26.08.2021 12:35
    +1
    Украину возглавьте..любопытно тоже будет с нашей федерацией..
    Ссылка
    Artyom Ilchenko
    Artyom Ilchenko, 26.08.2021 12:35
    +3
    Давай к нам в Украину)
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