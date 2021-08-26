Гвардиола не будет продлевать контракт с Ман Сити и хочет в сборную

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не планирует продлевать контракт, который истекает в 2023 году, и хочет попробовать себя в сборной.

«Следующая моя остановка - это работа с национальной командой, если будет такая возможность. Хотелось бы дальше попробовать себя в сборной».

«Интересно даже возглавить сборную в Южной Америке. Европейский тренер работает с командой на Копа Америка. Это любопытно».

«Однако после контракта с «Манчестер Сити» нужно будет взять паузу и оценить то, что было сделано», - сказал Гвардиола.