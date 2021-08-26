Севилья подписала хавбека сборной Дании

Испанская «Севилья» объявила о подписании полузащитника национальной сборной Дании Томаса Дилейни.
29-летний футболист подписал с красно-белыми контракт, рассчитанный до лета 2025 года.
Дилейни в прошлом сезоне в составе дортмундской «Боруссии» принял участие в 20 матчах чемпионата Германии, в которых забил один гол.
▶️ 𝗩𝗘𝗟𝗞𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡, 𝗧𝗛𝗢𝗠𝗔𝗦 🇩🇰#WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/K3Hpwgy0d9— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 25, 2021
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Севилья
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.