Модрич не поможет Реалу в матче с Бетисом

Полузащитник Лука Модрич не сможет помочь «Реалу» в матче 2-го тура Ла Лиги с «Бетисом».

«Реал» накануне провел тренировку, однако Модрич, пропустивший игру 1-го тура с «Леванте» (3:3), на поле не вышел. Хорват поработал в зале.

Также матч пропустят Тони Кроос, Ферлан Менди и Дани Себальос, а вот Марсело и Мариано снова работают в общей группе.

Матч «Бетис» – «Реал» состоится 28 августа. Начало в 23:00 по Киеву.