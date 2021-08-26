Модрич не поможет Реалу в матче с Бетисом

Полузащитник Лука Модрич не сможет помочь «Реалу» в матче 2-го тура Ла Лиги с «Бетисом».
«Реал» накануне провел тренировку, однако Модрич, пропустивший игру 1-го тура с «Леванте» (3:3), на поле не вышел. Хорват поработал в зале.
Также матч пропустят Тони Кроос, Ферлан Менди и Дани Себальос, а вот Марсело и Мариано снова работают в общей группе.
Матч «Бетис» – «Реал» состоится 28 августа. Начало в 23:00 по Киеву.
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Источник — AS
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