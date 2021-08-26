ФОТО. Все выше и выше. Зинченко провел необычную тренировку

Украинский футболист «Манчестер Сити» работает над прыгучестью

  • 26.08.2021 04:32
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ФОТО. Все выше и выше. Зинченко провел необычную тренировку
© Instagram. Александр Зинченко

24-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко продолжает готовиться к новым матчам за «горожан».

Фото своей тренировки, где он работает над прыгучестью, Александр опубликовал в Instagram.

В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» один матч в АПЛ.

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Источник — Instagram

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