ФОТО. Все выше и выше. Зинченко провел необычную тренировку

24-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко продолжает готовиться к новым матчам за «горожан».
Фото своей тренировки, где он работает над прыгучестью, Александр опубликовал в Instagram.
В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» один матч в АПЛ.
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Источник — Instagram
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