ВИДЕО. Динамо готовится к матчу с Колосом

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к следующему матчу чемпионата Украины против «Колоса».

После воскресной встречи с «Десной», в которой динамовцы победили с уверенным счетом 4:0, футболисты получили один выходной день. Затем команда разобрала игру, сделала выводы из ошибок и приступила к целенаправленной подготовке к следующему домашнему поединку.

В среду утром футболисты, тренерский штаб и персонал получили вторую дозу вакцины, а вечером в хорошем, рабочем настроении провели плановую тренировку в рамках подготовки к игре с «Колосом», которая состоится в ближайшую субботу, 28-го августа, начало в 19.30.