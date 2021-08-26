Таблица коэффициентов. Догоняем Россию, но немного отпустили Австрию

​После ответных матчей 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, сыгранных 24 и 25 августа, претерпела изменения таблица коэффициентов УЕФА.



Благодаря ничьей «Бенфики» и проходу команды Романа Яремчука в групповой этап Лиги чемпионов Португалия обошла Францию («Монако» проиграл дуэль «Шахтеру») и ворвалась в топ-5.



«Ред Булл Зальцбург» во второй раз обыграл «Брондбю» и принес Австрии максимальное количество баллов в рейтинг. Австрийцы не только немного оторвались от нас, но еще и перегнали Россию, которая опустилась на десятую строчку.



Отставание Украины от России сократилось до 0.482 балла. Обе страны будут представлены в групповом раунде еврокубков тремя клубами.

Таблица коэффициентов УЕФА 2022

Полный рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)