Таблица коэффициентов. Догоняем Россию, но немного отпустили Австрию

Донецкий «Шахтер» пробился в групповой раунд ЛЧ и подарил нам приятный бонус

  • 26.08.2021 01:18
  • 3696 просмотров
  • 17 комментариев
Таблица коэффициентов. Догоняем Россию, но немного отпустили Австрию
© ФК Шахтер Донецк

​После ответных матчей 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, сыгранных 24 и 25 августа, претерпела изменения таблица коэффициентов УЕФА.
 
Благодаря ничьей «Бенфики» и проходу команды Романа Яремчука в групповой этап Лиги чемпионов Португалия обошла Францию («Монако» проиграл дуэль «Шахтеру») и ворвалась в топ-5.
 
«Ред Булл Зальцбург» во второй раз обыграл «Брондбю» и принес Австрии максимальное количество баллов в рейтинг. Австрийцы не только немного оторвались от нас, но еще и перегнали Россию, которая опустилась на десятую строчку.
 
Отставание Украины от России сократилось до 0.482 балла. Обе страны будут представлены в групповом раунде еврокубков тремя клубами.

Таблица коэффициентов УЕФА 2022

Полный рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)

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Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ABTO6yC1925
    online
    ABTO6yC1925, 26.08.2021 02:15
    -1
    OKs100, 26.08.2021 02:05
    Он уже вернулся с лице Металлиста 1925. Тот второй - подделка.
    Хахахахахах.... 1925 мертворождённый клон, который очень скоро сгинет и про него никто не вспомнит!!!
    Ссылка
    dimando560
    online
    dimando560, 26.08.2021 02:15 (изменен)
    +2
    vladimirpa12, 26.08.2021 01:37
    Даёшь седьмое место, это вполне реально
    Мне кажется, нужно стремится набрать столько-же, сколько отвалится летом. А именно 8.000 очей. А за какое место мы при этом зацепимся - не столь важно.
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    OKs100
    OKs100, 26.08.2021 02:05
    -1
    Олег Мандрівник, 26.08.2021 01:40
    Ну скоро МХ подтянется, будем подниматься в рейтинге через пару лет
    Он уже вернулся с лице Металлиста 1925. Тот второй - подделка.
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    folomkin99
    online
    folomkin99, 26.08.2021 02:04
    -3
    как дурные стали с этой таблицей, даже готовы проигрывать ради очков которые ничего не дают.
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    folomkin99
    online
    folomkin99, 26.08.2021 02:03
    -4
    да успокойтесь с этой таблицей, всё что он даёт, это право условному колосу влететь кому-то официально, а не в товарняке.
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    New Zealander
    New Zealander, 26.08.2021 01:45
    +2
    Nordenus, 26.08.2021 01:28
    Вот теперь будет самое сложное, если не повезет с жеребьевкой в ЛЧ, можем вообще больше практически ничего не набрать по очкам...
    Ну в прошлом году Шахтёру очень не повезло с жеребьевкой, но тем не менее набрали 8 очков в той группе смерти.
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    FC DK
    FC DK, 26.08.2021 01:44
    +2
    Вьебем расею))
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    кличко в очко
    online
    кличко в очко, 26.08.2021 01:40
    0
    vladimirpa12, 26.08.2021 01:37
    Даёшь седьмое место, это вполне реально
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    Олег Мандрівник, 26.08.2021 01:40
    -4
    Ну скоро МХ подтянется, будем подниматься в рейтинге через пару лет
    Ссылка
    vladimirpa12
    online
    vladimirpa12, 26.08.2021 01:37
    -3
    Даёшь седьмое место, это вполне реально
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
    Олексій Коваль, 26.08.2021 01:37
    +3
    Nordenus, 26.08.2021 01:28
    Вот теперь будет самое сложное, если не повезет с жеребьевкой в ЛЧ, можем вообще больше практически ничего не набрать по очкам...
    Ну в прошлом году после жеребьевки тоже все посыпали пеплом голову, но 2-ды Шахтер обыграл Реал
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
    Олексій Коваль, 26.08.2021 01:36
    +3
    Зоря останется в группе Лиги Конференция, может и даже к лучшему, посмотрим, надо выиграть, а с каким счетом, ну как карта ляжет
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 26.08.2021 01:29
    +2
    Как всегда спасибо Шахтёру!
    Ссылка
    Nordenus
    online
    Nordenus, 26.08.2021 01:28
    +1
    Вот теперь будет самое сложное, если не повезет с жеребьевкой в ЛЧ, можем вообще больше практически ничего не набрать по очкам...
    Ссылка
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 26.08.2021 01:25
    +5
    Игорь Нестеренко, 26.08.2021 01:20
    Дякуємо Ворсклі і Колосу
    Завтра ещё Заре подякуемо
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 26.08.2021 01:22
    +3
    Ну теперь впереди не Австрия, а какая-то Ращка. Ноу проблем занять 10-е место
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
    Игорь Нестеренко, 26.08.2021 01:20
    +6
    Дякуємо Ворсклі і Колосу
    Ссылка
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