Бавария выиграла матч Кубка Германии со счетом 12:0

Мюнхенская «Бавария» разгромила «Бремер» в матче 1/32 финала Кубка Германии.
В ворота команды, которая представляет пятый дивизион Германии, влетело 12 голов. Четыре раза отличился опытный нападающий Эрик Шупо-Мотинг.
Кубок Германии. 1/32 финала
«Бремер» – «Бавария» – 0:12
Голы: Шупо-Мотинг, 8 (0:1). Мусиала, 16 (0:2). Варм, 27 — в свои ворота (0:3). Шупо-Мотинг, 28 (0:4). Шупо-Мотинг, 35 (0:5). Тильман, 47 (0:6). Мусиала, 48 (0:7). Сане, 65 (0:8). Кюизанс, 80 (0:9). Шупо-Мотинг, 82 (0:10). Сарр, 86 (0:11). Толиссо, 88 (0:12).
👏👏👏#BSVFCB #MiaSanMia pic.twitter.com/ZJa4mkT4zc— FC Bayern München (@FCBayern) August 25, 2021
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.