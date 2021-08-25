Бавария выиграла матч Кубка Германии со счетом 12:0

Эрик Шупо-Мотинг записал в свой актив четыре гола

  • 25.08.2021 23:40
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  • 1 комментарий
Бавария выиграла матч Кубка Германии со счетом 12:0
© ФК Бавария Мюнхен

Мюнхенская «Бавария» разгромила «Бремер» в матче 1/32 финала Кубка Германии.
 
В ворота команды, которая представляет пятый дивизион Германии, влетело 12 голов. Четыре раза отличился опытный нападающий Эрик Шупо-Мотинг.
 
Кубок Германии. 1/32 финала
 
«Бремер» – «Бавария» – 0:12
 
Голы: Шупо-Мотинг, 8 (0:1). Мусиала, 16 (0:2). Варм, 27 — в свои ворота (0:3). Шупо-Мотинг, 28 (0:4). Шупо-Мотинг, 35 (0:5). Тильман, 47 (0:6). Мусиала, 48 (0:7). Сане, 65 (0:8). Кюизанс, 80 (0:9). Шупо-Мотинг, 82 (0:10). Сарр, 86 (0:11). Толиссо, 88 (0:12).

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Гончаренко
    online
    Александр Гончаренко, 26.08.2021 00:46
    0
    ось така фигня малята в Германии, Бавария начинает с 1/32, а напомните мне когда Динамо с Шахтером начинают, можно сразу их в финал
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