Чикаго. Людмила Киченок пробилась в полуфинал парного разряда

Украинская теннисистка Людмила Киченок добыла еще одну победу в парном разряде турнира серии WTA 250 в Чикаго.
В 1/4 финала Люда в паре с японкой Макото Ниномией, посеянные под четвертым номером, обыграли пару Эри Ходзуми (Япония) / Алисия Росольска (Польша).
Чикаго. 1/4 финала парного разряда
Людмила Киченок / Макото Ниномия – Эри Ходзуми / Алисия Росольска – 7:6(5), 6:3
Далее по сетке вторые сеяные тайванки Хао-Чин Чань и Латиша Чань.
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Источник — Sport.ua
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