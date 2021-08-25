Чикаго. Людмила Киченок пробилась в полуфинал парного разряда

Украинка будет сражаться за путевку в финал

  • 25.08.2021 23:14
  • 275 просмотров
  • 1 комментарий
Чикаго. Людмила Киченок пробилась в полуфинал парного разряда
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Людмила Киченок добыла еще одну победу в парном разряде турнира серии WTA 250 в Чикаго. 
 
В 1/4 финала Люда в паре с японкой Макото Ниномией, посеянные под четвертым номером, обыграли пару Эри Ходзуми (Япония) / Алисия Росольска (Польша).

Чикаго. 1/4 финала парного разряда
Людмила Киченок / Макото Ниномия – Эри Ходзуми / Алисия Росольска – 7:6(5), 6:3
 
Далее по сетке вторые сеяные тайванки Хао-Чин Чань и Латиша Чань.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    alekos59
    online
    alekos59, 25.08.2021 23:25
    0
    На олимпиаде надо было постараться, а не сливать кудерметовой за 60 минут !!!
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