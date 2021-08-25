ВИДЕО. Все плохо. Бен Йеддер оформил два гола в ворота Шахтера

Форвард «Монако» Виссам Бен Йеддер в первом тайме матча квалификации Лиги чемпионов огорчил «Шахтер», оформив дубль.
Команда Нико Ковача на перерыв ушла с преимуществом 2:0.
Первый гол Бен Йеддера
Второй гол Бен Йеддера
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Источник — Sport.ua
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