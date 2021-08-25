ВИДЕО. Все плохо. Бен Йеддер оформил два гола в ворота Шахтера

Форвард забил два гола

  • 25.08.2021 23:00
  • 2724 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Все плохо. Бен Йеддер оформил два гола в ворота Шахтера
© twitter.com/AS_Monaco

Форвард «Монако» Виссам Бен Йеддер в первом тайме матча квалификации Лиги чемпионов огорчил «Шахтер», оформив дубль.

Команда Нико Ковача на перерыв ушла с преимуществом 2:0.

Первый гол Бен Йеддера

Второй гол Бен Йеддера

 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kh75
    online
    Kh75, 25.08.2021 23:15
    -1
    та не, печальнее когда нефарт, как у Зори с Рапидом. А когда все по делу - так какая печаль
    Ссылка
    manticora1990
    online
    manticora1990, 25.08.2021 23:15
    -3
    Согласна все плохо... ждали хет трик..еще не поздно..
    Ссылка
    zelia73
    online
    zelia73, 25.08.2021 23:12
    -2
    ляпота
    Ссылка
    hanter83
    online
    hanter83, 25.08.2021 23:09 (изменен)
    +1
    Maks23, 25.08.2021 23:01
    Жопа полная..и самое печальное все по делу..
    ...я тоже хотел написать:ОППА-ПОППА!!! Реально по сути,делу и игре.НО НИЧЕГО ДЕРЖИМ КУЛАКИ.........И БОЛЕЕМ ЗА НАШ КЛУБ.
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    Maks23
    Maks23, 25.08.2021 23:01
    +2
    Жопа полная..и самое печальное все по делу..
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