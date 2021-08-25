Катерина Козлова – Кристина Букша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 августа Катерина Козлова (№127 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата США.

Украинка начнет соревнования матчем против Кристины Букши из Испании (№161 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на корте №8 после встерчи Кр. Плишкова - Савиных. Ориентировочное время начала – 23:50 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

Далее по сетке Эльвина Калиэва (№767 WTA) или Майо Хиби (№211 WTA)