Один шаг до группы Лиги чемпионов. Состав Шахтера на матч с Монако

В 22:00 стартует ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Монако». Первый матч команда Роберто Де Дзерби выиграла 1:0.
Шахтер: Пятов, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Майкон, Тете, Соломон, Траоре
В запасе: Шевченко, Кривцов, Конопля, Исмаили, Корниенко, Степаненко, Бондаренко, Марлос, Дентиньо, Мудрик, Судаков, Фернандо
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Источник — Sport.ua
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Ну это что сборная играет!? Или как!?
Или может кто то не даёт доказывать свою проф пригодность для украинцев в составе!?
Или лучше вылетать от всяких КУПСов и Караганды, но с украинцами в составе!?
Играть должен сильнейший игрок в составе! Если на данный момент - это бразилец, израилетянин или представитель с Африки, то пусть играют.
А то будете и дальше петь дифирамбы вечно молодым и перспективным украинским футболистам, за которыми гоняется полЕвропы (если верить слухам по трансферным интересам).
Я ці рейтинги передивляюсь щотижня, - цікаво просто. Там, де я вказав Динамо, там вони і є. Достатньо Загребу або австріякам не вийти, - і все.
1 кошик: Челсі, Вільярреал, МС, Атлетіко, Інтернаціонале, Баварія, Лілль, Спортинг
2 кошик: Ліверпуль, Барселона, Реал, ПСЖ, МЮ, Ювентус, Севілья, Порту
3 кошик БоруссіяД, РБ Лейпциг, Шахтар(якщо пройде), Аякс, Зальцбург(якщо пройде), Аталанта, Бенфіка, і... Динамо...
1 кошик: Челсі, Вільярреал, МС, Атлетіко, Інтернаціонале, Баварія, Лілль, Спортинг
2 кошик: Ліверпуль, Барселона, Реал, ПСЖ, МЮ, Ювентус, Севілья, Порту
3 кошик БоруссіяД, РБ Лейпциг, Шахтар(якщо пройде), Аякс, Зальцбург(якщо пройде), Аталанта, Бенфіка, і... Динамо...
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