Один шаг до группы Лиги чемпионов. Состав Шахтера на матч с Монако

Важный для «Шахтера» матч пройдет в Харькове

  • 25.08.2021 20:39
  • 8688 просмотров
  • 54 комментария
Один шаг до группы Лиги чемпионов. Состав Шахтера на матч с Монако
© shakhtar.com

В 22:00 стартует ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Монако». Первый матч команда Роберто Де Дзерби выиграла 1:0.

Шахтер: Пятов, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Майкон, Тете, Соломон, Траоре

В запасе: Шевченко, Кривцов, Конопля, Исмаили, Корниенко, Степаненко, Бондаренко, Марлос, Дентиньо, Мудрик, Судаков, Фернандо

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Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    folomkin99
    online
    folomkin99, 25.08.2021 21:48
    0
    матч тв работает из под впн, норм
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 25.08.2021 21:46
    +2
    Удачи
    Ссылка
    kolobok
    online
    kolobok, 25.08.2021 21:45
    -1
    folomkin99, 25.08.2021 21:42
    бразильцы топ уровня, были по крайней мере, но весь результат всегда портил треугольник центральные защитники и опорник из украинцев.
    украинцов в атаку, африканцев в защиту
    Ссылка
    ILUZIONIST
    online
    ILUZIONIST, 25.08.2021 21:44
    +1
    Gateway_enemy, 25.08.2021 21:40
    органо-вЄщающій , я тобі теж саме НАПИСАВ. Можливо, ти окрім органу, більше НІЯКІ ЛІТЕРИ не читаєш, - тоді це питання до вождя племені, котрий назомбував таке народАнАселЄніє спілкуватись виключно заліською Азбукою Морзе
    А на хрена ты, органо-вЄщающій, мне то же самое пишешь? Вообще с катушек слетел?
    Ссылка
    folomkin99
    online
    folomkin99, 25.08.2021 21:42
    +2
    kolobok, 25.08.2021 21:36
    Ну ладно были б это бразилы топ уровня, а так просто застой в Шахте с этой бразилской футзальной философией.
    бразильцы топ уровня, были по крайней мере, но весь результат всегда портил треугольник центральные защитники и опорник из украинцев.
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 25.08.2021 21:41
    +2
    kolobok, 25.08.2021 21:36
    Ну ладно были б это бразилы топ уровня, а так просто застой в Шахте с этой бразилской футзальной философией.
    Ага, и как же этот застой сумел дать результат с Реалом, Интером, Монако, Бенфикой, Генком, Вольфсбургом, Аталантой и даже с Мансити на выезде. Неужели повезло везде?
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
    Gateway_enemy, 25.08.2021 21:40
    -3
    ILUZIONIST, 25.08.2021 21:34
    Для тебя лично, безмозкий------Если два клуба из трех, которые имеют выше, чем у Динамо индивидуальный коэффициент, оступятся в квалификации, киевляне поднимутся в третью корзину. Правда, одним из этой тройки является... Шахтер. Два других конкурента бело-синих в посеве — Бенфика (в третьей квалификации сыграет со Спартаком) и Зальцбург (ждет соперника в плей-офф раунде).
    органо-вЄщающій , я тобі теж саме НАПИСАВ. Можливо, ти окрім органу, більше НІЯКІ ЛІТЕРИ не читаєш, - тоді це питання до вождя племені, котрий назомбував таке народАнАселЄніє спілкуватись виключно заліською Азбукою Морзе
    Ссылка
    folomkin99
    online
    folomkin99, 25.08.2021 21:40
    +1
    mayakovskiy1, 25.08.2021 21:33
    Динамо на сейчас в 4 корзине)) Может оказаться в третьей если сегодня из тройки Шахта, Загреб, Зальцбург вылетит 2 команды
    ну Загреб уже вылетел по сути, там не отыграются 99%
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    folomkin99
    online
    folomkin99, 25.08.2021 21:38
    -2
    вот скоты, за 1 гривню не дают футбол смотреть. ладно, надеюсь матч тв работать будет.
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    Интересный Паца
    online
    Интересный Паца, 25.08.2021 21:38
    +3
    Remark, 25.08.2021 21:17
    Я вот честно не понимаю этой истерии по поводу украинцев в составе!
    Ну это что сборная играет!? Или как!?
    Или может кто то не даёт доказывать свою проф пригодность для украинцев в составе!?
    Или лучше вылетать от всяких КУПСов и Караганды, но с украинцами в составе!?
    Играть должен сильнейший игрок в составе! Если на данный момент - это бразилец, израилетянин или представитель с Африки, то пусть играют.
    А то будете и дальше петь дифирамбы вечно молодым и перспективным украинским футболистам, за которыми гоняется полЕвропы (если верить слухам по трансферным интересам).
    Хорошо сказано. Увы, ты хрен что этим упёртым, твердолобым баранам докажешь.
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    ILUZIONIST
    online
    ILUZIONIST, 25.08.2021 21:37
    0
    SrnaNeSriPodNogi, 25.08.2021 21:24
    Да мне вообще плевать где вы будете играть. Я бы вас давно уже в лугандон отправил .
    Так приедь и отправь, серунишка
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
    Gateway_enemy, 25.08.2021 21:37
    0
    mayakovskiy1, 25.08.2021 21:33
    Динамо на сейчас в 4 корзине)) Может оказаться в третьей если сегодня из тройки Шахта, Загреб, Зальцбург вылетит 2 команды
    Загреб влетів 0:3. Зальцбург ледь виграв у Брондбю 2:1 у себе вдома (я написав, якщо пройде). От і все. І ШД тут не вплине на розподіл.
    Я ці рейтинги передивляюсь щотижня, - цікаво просто. Там, де я вказав Динамо, там вони і є. Достатньо Загребу або австріякам не вийти, - і все.
    Ссылка
    Павел СН
    Павел СН, 25.08.2021 21:37
    +2
    Nashwill, 25.08.2021 21:22
    Монако - вперед! Шлюхтьор - вперде
    деб!лу,вбол!вай за укр. клуб!!!А внутр!шн! "розб!рки" залиш на 02 10 2021! ДИНАМО-ЧЕМП!ОН
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    A.V.
    online
    A.V., 25.08.2021 21:36
    -3
    Може тому й просерони, що вболівальники не те, що не йдуть підтримати, а навіть по ТВ не вболівають. Нехай Хаметка своє серце за цих макачиків розриває, а я не буду...
    Ссылка
    ILUZIONIST
    online
    ILUZIONIST, 25.08.2021 21:36
    +1
    folomkin99, 25.08.2021 21:29
    там бесплатно будет трансляция?
    http://goooool.org/, Мой футбол------- все бесплатно
    Ссылка
    kolobok
    online
    kolobok, 25.08.2021 21:36
    -3
    Ну ладно были б это бразилы топ уровня, а так просто застой в Шахте с этой бразилской футзальной философией.
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 25.08.2021 21:35
    +4
    Дуже буде невистачати Педріньйо та Трубіна
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 25.08.2021 21:34
    +2
    Volk, 25.08.2021 21:31
    Хорошо, что только двое наших
    Це точно бо програли би як і Зоря
    Ссылка
    ILUZIONIST
    online
    ILUZIONIST, 25.08.2021 21:34
    -1
    Gateway_enemy, 25.08.2021 21:29
    безмозкий, залізь на будь-який САЙТ з рейтингами Клубів, і подивись своїми СТАКАНАМИ, - що є дословно перекладом англійського Glasses, - на якому місці знаходиться Динамо.
    1 кошик: Челсі, Вільярреал, МС, Атлетіко, Інтернаціонале, Баварія, Лілль, Спортинг
    2 кошик: Ліверпуль, Барселона, Реал, ПСЖ, МЮ, Ювентус, Севілья, Порту
    3 кошик БоруссіяД, РБ Лейпциг, Шахтар(якщо пройде), Аякс, Зальцбург(якщо пройде), Аталанта, Бенфіка, і... Динамо...
    Для тебя лично, безмозкий------Если два клуба из трех, которые имеют выше, чем у Динамо индивидуальный коэффициент, оступятся в квалификации, киевляне поднимутся в третью корзину. Правда, одним из этой тройки является... Шахтер. Два других конкурента бело-синих в посеве — Бенфика (в третьей квалификации сыграет со Спартаком) и Зальцбург (ждет соперника в плей-офф раунде).
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
    mayakovskiy1, 25.08.2021 21:33
    +4
    Gateway_enemy, 25.08.2021 21:29
    безмозкий, залізь на будь-який САЙТ з рейтингами Клубів, і подивись своїми СТАКАНАМИ, - що є дословно перекладом англійського Glasses, - на якому місці знаходиться Динамо.
    1 кошик: Челсі, Вільярреал, МС, Атлетіко, Інтернаціонале, Баварія, Лілль, Спортинг
    2 кошик: Ліверпуль, Барселона, Реал, ПСЖ, МЮ, Ювентус, Севілья, Порту
    3 кошик БоруссіяД, РБ Лейпциг, Шахтар(якщо пройде), Аякс, Зальцбург(якщо пройде), Аталанта, Бенфіка, і... Динамо...
    Динамо на сейчас в 4 корзине)) Может оказаться в третьей если сегодня из тройки Шахта, Загреб, Зальцбург вылетит 2 команды
    Ссылка
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